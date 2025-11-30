Ministra Molinar lamenta que video viral entre estudiante 'casi opaca' el talento estudiantil durante las fiestas patrias

El video se hizo viral a nivel internacional antes de que el Ministerio de Educación aclarara que no había ninguna docente involucrada y que fueron 3 estudiantes las que protagonizaron la "bochornosa" pelea, que también provocó la reacción del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Ciudad de Panamá/En vísperas del Día del Maestro, la ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó la importancia de reconocer el rol de los educadores y reflexionar sobre su impacto en el desarrollo del país. Recordó que el sistema educativo depende de la convicción y compromiso de los docentes para avanzar en los cambios que requiere Panamá.

Molinar subrayó que una sociedad que aspira a progresar debe valorar a quienes forman a las futuras generaciones. “La sociedad que quiere tener futuro tiene que mirar al docente con reverencia”, afirmó al explicar que el 1 de diciembre debe ser una jornada de reflexión para el propio educador sobre su importancia en la nación.

La ministra también lamentó que, en pleno mes de celebraciones patrias, una polémica en redes sociales centrara la atención y restara visibilidad al trabajo realizado por las bandas estudiantiles y grupos artísticos. Consideró preocupante que un esfuerzo de meses pudiera pasar a segundo plano por un contenido viral. “Toda nuestra banda de música… casi se ve opacada por un video de tres niñas que se hizo viral”, dijo, calificando como “difícil” la forma en que se priorizan ciertas publicaciones. Añadió que “tenemos que elegir como sociedad qué viralizamos, qué nos representa”.

Contenidos relacionados:

Respecto a recientes denuncias contra docentes involucrados en el manejo irregular de dinero, Molinar sostuvo que estos casos no representan al cuerpo docente y reiteró que se aplicarán sanciones cuando corresponda. Señaló que la gran mayoría de los maestros mantienen un firme compromiso con la formación integral del estudiantado y que el país “tiene con quién” construir un mejor futuro.

“Eso no es la norma. Esas son las excepciones bochornosas”, afirmó. Añadió que el Ministerio actuará en cada caso. “Díganos los nombres, que vamos a reaccionar y se toman las medidas”.

Recordó que la constante en el sistema educativo es el compromiso del docente. “La constante es ese maestro que logra hacer de cada niño… una mejor persona. De ellos tenemos que sentirnos muy orgullosos”.

La ministra insistió en que el Día del Maestro debe enfocarse en reconocer a los educadores comprometidos y reforzar la visión de que su labor es fundamental para el desarrollo del país.

También podría leer: