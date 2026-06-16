Elecciones en la Unachi: cuatro candidatos inscritos a la rectoría y tres más podrían sumarse

Edith Rivera, Ramón Rodríguez, Rosemary Hernández y Hugo Moreno ya presentaron sus papeles ante el Tribunal Superior de Elecciones de la casa de estudios, que mantiene condiciones estrictas para garantizar la transparencia del calendario electoral.

Cuatro candidatos han formalizado su postulación para la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) en un proceso que inició este lunes y cierra este miércoles 17 de junio.

Edith Rivera, Ramón Rodríguez, Rosemary Hernández y Hugo Moreno presentaron su documentación ante el Tribunal Superior de Elecciones universitario. Además, al menos otras tres personas podrían oficializar sus candidaturas antes del cierre del plazo.

Según informaron las autoridades electorales, una vez concluida la etapa de postulación, se realizará una depuración de candidatos para verificar el cumplimiento de los requisitos, tras lo cual se publicarán las listas definitivas para continuar con el proceso de elección interna. Los días 18 y 19 de junio están programados para la revisión documental.

La Unachi ha reafirmado su compromiso de mantener condiciones estrictas para respetar el calendario electoral y evitar situaciones que puedan afectar la transparencia del proceso.

Propuestas centradas en el estudiante y la transformación institucional

La profesora Rosemary Hernández dijo que espera un proceso lleno de transparencia y sobre todo de reconstrucción de esa visión universitaria que tanto la sociedad espera, una visión positiva abocada hacia los estudiantes. "Lo primordial que se debe hacer dentro de la universidad, frente a esta crisis que se está viviendo, es iniciar una transformación, pero una transformación mesurada, a las normas apegadas a nuestro estatuto, apegada a la ley, con ese sentido de pertenencia y sobre todo con la unidad de nuestros tres estamentos, estudiantes, docentes y administrativos".

Entre los aspirantes, Hugo Moreno, quien regresa a la vida universitaria luego de 30 años, planteó la necesidad de una reingeniería administrativa y académica. Señaló déficits concretos en infraestructura, falta de aires acondicionados, sillas y tecnología, y propuso fortalecer la educación virtual, así como abrir nuevas facultades como odontología y veterinaria.

Los candidatos coincidieron en colocar al estudiante en el centro de sus propuestas, junto a la necesidad de reconstruir la visión universitaria con transparencia, unidad entre los estamentos, docentes, estudiantes y administrativos, y apego al estatuto y la ley.

El Tribunal Superior de Elecciones se reúne en plenario diariamente para atender consultas y anticipar posibles contingencias durante el proceso.

Información de Demetrio Ábrego