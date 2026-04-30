Embajador de EEUU se refiere a la retención de barcos con bandera panameña en puertos chinos

El embajador Cabrera afirmó que Estados Unidos apoya a Panamá y a su sector marítimo.

Colón/El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, se refirió al aumento de la retención de barcos con bandera panameña en puertos chinos.

Según el embajador Cabrera, "el gobierno de Panamá ha indicado que estas supuestas inspecciones esporádicas han incrementado más de un 400%".

El embajador de Estados Unidos en Panamá calificó este aumento como "un cuento chino" y expresó que no le parece una coincidencia.

Cabrera afirmó que Estados Unidos apoya a Panamá y a su sector marítimo, considerando lo que está ocurriendo como una injusticia que debe parar.

Las declaraciones de Cabrera se dan en medio de un contexto internacional marcado por tensiones comerciales debido a la retención de buques de bandera panameña en puertos chinos.