Embajador de EEUU visita Chiriquí: atención médica, agua potable y cooperación bilateral

David, Chiriquí/El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, hizo un recorrido hoy por la provincia de Chiriquí para participar en una serie de actividades dirigidas a fortalecer los lazos bilaterales entre su país y Panamá.

Es un placer estar aquí trabajando con Panamá (…) hemos hecho muchas cosas como amigos, como socios, que hemos sido por muchos años y todo parte de nuestra cooperación expandida en seguridad que vamos a seguir trabajando juntos por el bienestar de nuestros pueblos”, dijo el embajador.

Su primera parada fue el Hospital José Domingo de Obaldía, en la ciudad de David, donde asistió a la ceremonia de clausura de la misión médica conjunta Amistad 2025.

El diplomático destacó que, durante dos semanas, especialistas médicos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos trabajaron junto a sus contrapartes del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social de Panamá, brindando atención a más de 1,000 pacientes en Veraguas, Herrera y Chiriquí.

“La misión humanitaria conjunta Amistad fue posible gracias al marco ampliado de cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Panamá”, enfatizó Cabrera durante la ceremonia.

Consultado sobre una posible visita del presidente Donald Trump a Panamá, el embajador señaló que “por ahora, no hay fecha, todo es posible”, agregando con una sonrisa que recientemente el presidente José Raúl Mulino, de visita en Estados Unidos, participó en la recepción ofrecida por Trump. “Tengo entendido que fue todo muy bien y esperamos que siga creciendo la relación entre ambos países, entre buenos amigos y buenos socios”, afirmó.

El embajador aclaró que no se pronunciaría sobre temas relacionados con el Canal de Panamá, destacando que su enfoque en esta visita está en la amistad y cooperación bilateral.

Más tarde, Cabrera visitó la escuela San Juan de David, en la comunidad de San Juan del Tejar, para conocer el impacto de un nuevo sistema de agua potable donado por Estados Unidos bajo la iniciativa de la embajada “Agua en tu Aula”, además de donar mochilas y equipos deportivos en beneficio de los estudiantes.

La misión médica conjunta Amistad 2025 se llevó a cabo del 15 al 25 de septiembre en instalaciones designadas por el Ministerio de Salud en David, La Mesa y Chitré. Los equipos médicos militares estadounidenses y panameños ofrecieron servicios clínicos, realizaron actividades de promoción de la salud pública y mejoraron la infraestructura sanitaria. Panamá fue la parada final de una campaña regional de 10 semanas, que también incluyó misiones en Perú, Surinam, El Salvador y Paraguay.

Con información de Demetrio Ábrego.