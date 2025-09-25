Presidencia destinará $9.7 millones en 2026 para reparar el Palacio de las Garzas

El debate legislativo también se centró en la remodelación de la Villa Diplomática en Ancón , cuya intervención costará $7.1 millones, la que de acuerdo, con el ministro se repara con ahorros que hizo la entidad.

Panamá/Unos $9.7 millones destinará el Ministerio de la Presidencia en 2026 para la remodelación del Palacio de las Garzas, residencia oficial del presidente de la República.

La directora administrativa de la Presidencia, Ana Gloria Román, explicó que se trata de “un monumento histórico, que trata de muchos años atrás, que tiene obras de Lewis y requiere de maestros restauradores para su mantenimiento y permisos del Casco”. Según dijo, la intervención es costosa porque incluye la instalación de bombas de agua, plantas eléctricas, sistemas adecuados de aire acondicionado y drenajes pluviales.

Román añadió que, de forma paralela, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) fue contratada para evaluar la erosión causada por el mar, la cual ha generado fallas estructurales en algunas instalaciones.

Además, recordó que la institución también atiende el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) de la entidad, donde se ejecutan "reparaciones urgentes", ya que quedaron inconclusos trabajos vinculados con bombas de agua y sistemas contra incendios. Subrayó que es la primera vez en más de 50 años que se realiza una prueba de hermeticidad en el Palacio.

Todo lo que estamos haciendo en proyectos logísticos del palacio es para preservar el patrimonio, para darle mantenimiento a las áreas y que mantengan su estructura estable y segura”, sostuvo.

Estas declaraciones se dieron en el último día de las vistas presupuestarias, cuando el Ministerio de la Presidencia sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un presupuesto de $224 millones para 2026. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó $200 millones.

Dentro de ese monto, $32 millones corresponden a inversión y $172 millones a funcionamiento, entre ellos los $9.7 millones destinados a la restauración del Palacio de las Garzas.

Villa Diplomática en la mira; se haría con ahorros del ministerio

El debate legislativo también se centró en la remodelación de la Villa Diplomática en Ancón, cuya intervención costará $7.1 millones e incluirá la construcción de dos salones presidenciales, así como la recuperación de un pabellón y una cancha de tenis en la azotea.

En ese sentido, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, defendió el proyecto al afirmar que, más allá de intervenir la residencia, se buscó aprovechar la obra para realizar mejoras adicionales. “

"La famosa cancha de tenis es una cancha que ahí existe y está, que no esté en condiciones otra cosa, pero la casa adolece de una necesidad importante y que fue una queja en el pasado por los propios vecinos residentes , que es el tema de los estacionamientos. Entonces, no es en la cancha de tenis lo que se construyó per se, son los estacionamientos y unas áreas adicionales… para no tener los vehículos a orilla de calle cuando fueran a hacerse los eventos que a bien tuviésemos”, explicó.

Críticas desde la Asamblea

No obstante, el diputado Betserai Richards cuestionó la prioridad de la inversión: “En el presupuesto 2025 está la construcción del centro de salud de Tocumen. No está licitado. O sea, ¿cómo se prioriza en que se haga una licitación para la villa diplomática por 7 millones de dólares y el centro de salud de Tocumen no está licitado y no va a ser licitado? Escuela Gran Bretaña, señor ministro. Ni una sola piedra se ha puesto y eso está incluido en el presupuesto”.

El diputado añadió que “yo este es el segundo año que estoy en la Comisión de Presupuesto y yo aquí veo un montón de gastos innecesarios (…) los que pagan impuestos son los que pagan nuestro salario directamente y nosotros tenemos que responder a ello”.

Frente a los cuestionamientos, Orillac reiteró que la remodelación de la Villa Diplomática es “necesaria porque es un lugar histórico y además también serviría para recibir diferentes misiones diplomáticas que lleguen al país”.

Con información de María De Gracia.