Representante de Parque Lefevre sobre zonificación de San Francisco: 'Se está sentando un mal precedente'

La reciente aprobación del plan de ordenamiento territorial para el corregimiento de San Francisco ha generado un fuerte debate. Con 18 votos a favor y 7 abstenciones, el Concejo Municipal dio luz verde a un documento que busca regular la zonificación, la altura de las edificaciones y el uso del suelo en la zona. Sin embargo, representantes de corregimiento han cuestionado la falta de una consulta ciudadana amplia y representativa, señalando que el plan prioriza el desarrollo económico sobre la calidad de vida de los residentes.

Rodolfo Rodríguez, representante de Parque Lefevre y uno de los que se abstuvo en la votación, ha sido una de las voces críticas. El representante lamentó que la participación en la consulta se limitara a solo 430 personas, una cifra muy pequeña para un corregimiento con 60,000 habitantes. Además, considera preocupante que se permitiera a personas de otros distritos decidir sobre el futuro de San Francisco.

"Si hubiésemos sabido que se podía ir a decidir sobre el orden de San Francisco, sabiendo nosotros en Parque Lefevre que nos quedamos sin agua por el alto desarrollo inmobiliario de PHs en el sector de Coco del Mar cerca de Atlapa, que eso deja sin agua al sector de Panamá Viejo, Morelos y parte de Parque Lefevre, definitivamente hubiéramos ido a votar en contra porque lo que hoy se está aprobando lamentablemente les da prioridad y potestad a las promotoras", expresó Rodríguez, haciendo énfasis en que son los residentes locales quienes sufren las consecuencias directas de un crecimiento no planificado, como el aumento del tráfico, el desborde de aguas servidas y la falta de suministro de agua.

Una de las principales críticas de Rodríguez se centra en la nueva figura de "suelo urbanizable programado", que, en la práctica, funciona como una "doble zonificación". Esta figura permite que un mismo terreno tenga un código base y otro programado, lo que da a los promotores la posibilidad de construir edificios con más pisos de lo originalmente permitido. Este cambio afecta a áreas residenciales como Altos del Golf, Loma Alegre y Paitilla, donde ahora se podrían construir edificaciones de uso mixto, afectando la calidad de vida de los residentes.

El representante enfatizó que no se opone al desarrollo, pero que este no debe ser a costa del bienestar de los ciudadanos. "No está mal el que se piense en el desarrollo, pero si tú vas a desmejorar la calidad de vida de los residentes, hay que tomar en cuenta muy claro la voz de ellos", señaló.

Rodríguez lamentó que la infraestructura de la ciudad no crezca a la misma velocidad que los permisos de construcción. Citó el ejemplo de su propio corregimiento, Parque Lefevre, donde cambios de zonificación años atrás provocaron problemas de inundaciones y tráfico. "Pasa en Parque Lefevre que hace años nadie se enteró cuando cambiaron una zona cercana a Urbanopato. Urbanopato es una barrera que ya tiene 60 años, probablemente un poquito más. Esa barrera sufre de inundaciones, sufre de desborde de aguas, sufre del tema del tránsito que se incrementó en la zona. Entonces, ahora vamos a construir PH en ese sector. Definitivamente colapsa porque la infraestructura no va a la velocidad de los permisos de construcción", explicó.

Rodríguez también criticó la constante priorización de la rentabilidad económica sobre la calidad de vida, lo que se traduce en la construcción de edificios cada vez más altos. Mencionó que en su corregimiento ya se han otorgado permisos para edificios de hasta 14 pisos, y algunos promotores buscan aumentarlos a 18. "Realmente, tampoco a mí lo que me hace ruido es que nunca es para abajo; el desarrollo está por encima a veces de la necesidad del ciudadano. Casi siempre es hacia arriba para rentabilizar los proyectos", manifestó.

Aunque el plan ya fue aprobado, Domínguez manifestó su preocupación por el precedente que sienta. Cuestionó por qué se aprobó un plan sin tomar en cuenta la opinión de comunidades como Paitilla y Altos del Golf, que presentaron sus objeciones formalmente. Instó al alcalde a "regresar el concejo" para debatir de nuevo el tema y evitar la inconformidad de los residentes, argumentando que no hay prisa para aprobar un plan que no cuenta con el respaldo de la comunidad afectada.

El representante lamentó que no se considerara la opinión de comunidades como Paitilla y Altos del Golf, que presentaron objeciones formalmente. "El concejo es el que legisla a nivel de toda la ciudad. O sea, ya fue aprobado por 18 votos, hubo en ese tema mayoría. Sin embargo, sí, por el alcalde podría tomar una consideración", puntualizó.