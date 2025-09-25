'No nos dejen por fuera': Gobernador de Herrera pide que se incluya a Azuero en la ruta del tren Panamá-David Frontera

El gobernador de Herrera, Elías Corro Cano, se pronunció sobre los retos que enfrenta la provincia a medida que sus pueblos van creciendo, trayendo consigo problemas habituales de las capitales como el agua, la seguridad e infraestructura. En TVN Noticias, el gobernador repasó las acciones y planes en curso para mitigar estas problemáticas y aseguró que su gestión se enfoca en resolverlas de forma integral.

Te puede interesar: Premios Juventud | Arranca operativo en Amador; inversión de carriles hacia Panamá Oeste comenzaría una hora antes

Corro Cano reconoció que el problema del agua es complejo debido a la contaminación del río La Villa. Indicó que, a corto plazo, se está llevando a cabo una desinfección de las redes de conducción y la instalación de 120 válvulas e hidrantes en el distrito de Chitré para ordenar el sistema. Estos trabajos, que se prevé estén listos para diciembre, buscan garantizar el suministro de agua potable. Indicó que, a largo plazo, se licitó y se evalúa la construcción de una planta potabilizadora más robusta que duplicaría la capacidad actual de 7 a 14 millones de galones por día, con el objetivo de abastecer a la creciente población de 66,000 personas por los próximos 20 años.

Corro Cano señaló que las fugas representan un 18% del agua y se deben a la falta de planificación. Para corregirlo, se está trabajando en un mapeo digitalizado que permita identificar con exactitud las fugas y mejorar la eficiencia de la red. Esta medida, junto con el uso de inteligencia artificial y tecnología, busca modernizar el sistema y optimizar la distribución.

Descontaminación del río La Villa

El gobernador indicó que, en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, se han implementado acciones para controlar la contaminación del río La Villa. Han realizado inspecciones río arriba para identificar y corregir descargas de desechos, tanto agrícolas como de viviendas. Además, destacó la necesidad de un programa para revertir la reducción de los bosques nativos en la fuente del río el Montuoso.

Delincuencia

Ante el reciente aumento de la inseguridad, el gobernador informó que se reunió con el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y los siete alcaldes de la provincia para establecer medidas correctivas. Propuso la instalación de cámaras de vigilancia con inteligencia artificial para mejorar la capacidad de prevención y reacción, reconociendo que el pie de fuerza policial actual es insuficiente para cubrir toda la provincia. También destacó la importancia de la colaboración con la comunidad a través de programas como "vecinos vigilantes".

Mencionó que están en contacto con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) para controlar el trasiego de drogas en la península de Azuero. Resaltó que Herrera es una provincia de gente trabajadora y productiva, por lo que es vital prevenir la entrada del narcotráfico.

Prevención

El gobernador explicó que están trabajando con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Ministerio de Desarrollo Social y la Policía Nacional para ofrecer alternativas a los jóvenes y fortalecer el núcleo familiar, previniendo que caigan en la delincuencia.

Obras: Intercambiador de Chitré, centro de convenciones y tren Panamá-David-Frontera

Informó que el proyecto del intercambiador, que se encontraba en un 23% al inicio de su gestión, ha avanzado a un 80% y será culminado para aliviar el tráfico. Además, indicó que se formará otro punto neurálgico entre Herrera y Los Santos, por lo que solicitará al ministro de Obras Públicas la construcción de una herradura vial para solucionar el problema.

El gobernador anunció que se busca inaugurar el Centro de Convenciones de Chitré, un "mini Atlapa" con 873 butacas, que impulsará la economía regional. En cuanto al proyecto del tren, el gobernador manifestó que está "martillando" para que la ruta incluya a Divisa, Paritas, Chitré, La Villa, Las Tablas, Pedasí y Tonosí, asegurando que la región de Azuero no se quede fuera del desarrollo nacional.

Te puede interesar: Clima en Panamá: Imhpa advierte sobre tormentas y fuertes ráfagas de viento para este jueves

Agregó que la ampliación de la zona franca en Las Cabras de Pesé a 8.9 hectáreas. El objetivo es atraer empresas para generar empleos, reconociendo que el sector privado es el principal motor de la economía.