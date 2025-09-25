Clima en Panamá: Imhpa advierte sobre tormentas y fuertes ráfagas de viento para este jueves

Exhortan a la población a seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil ante las condiciones del tiempo.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) ha publicado su pronóstico del tiempo para este jueves 25 de septiembre, alertando sobre la posibilidad de tormentas con ráfagas de viento, especialmente en el Caribe central y las provincias centrales

Clima y temperaturas

En el Caribe se esperan lluvias y tormentas desde la mañana hasta la tarde en Guna Yala, Colón, Veraguas norte, Ngäbe Buglé y Bocas del Toro. En la noche y madrugada, Guna Yala podría experimentar aguaceros.

Mientras que, en el Pacífico durante la mañana, se pronostican lluvias y aguaceros con actividad eléctrica, especialmente en la región Metropolitana y las provincias centrales. No se descartan episodios fuertes y ráfagas puntuales de viento. Por la tarde, las lluvias y tormentas se intensificarán en la región central y occidental, con posibilidad de acumulados significativos en Coclé, Veraguas y Chiriquí, y podrían persistir hasta la noche en la región occidental.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 24°C y 26°C, mientras que en las áreas montañosas y la Cordillera Central serán más frescas, de 14ºC a 23ºC. Las temperaturas máximas estarán entre 28°C y 31ºC en el Caribe, y 29°C a 31°C en el Pacífico. En las zonas altas, las máximas serán inferiores a 26ºC.

Vientos

Los flujos de viento serán variables a nivel nacional por la mañana y convergerán sobre tierra durante la tarde. Las velocidades promedio se mantendrán entre 10 y 25 km/h, pero podrán alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h durante las tormentas.

Condiciones marítimas y radiación UV

Imhpa indica que en el litoral Caribe se esperan olas con alturas de 0.5 a 1.2 metros y periodos de 7 a 8 segundos. Las condiciones son consideradas favorables.

Agregó que en el litoral Pacífico se pronostican olas de 0.3 a 1.2 metros de altura con periodos de 9 a 15 segundos. Las condiciones también son favorables.

Se prevén índices de radiación ultravioleta bajos en Darién y el sur de Veraguas, mientras que serán de moderados a altos en el resto del país.

Recomendación

El Imhpa exhorta a la población a seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil ante las condiciones del tiempo.