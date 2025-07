Embajador de EE.UU. en Panamá: Aún no se define incremento en costo de visas ni fecha de aplicación

La posible alza en los costos ha causado preocupación entre los panameños, en particular entre quienes viajan con regularidad a Estados Unidos por razones turísticas, académicas o laborales.

Ciudad de Panamá/El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, informó que todavía no se ha definido oficialmente el incremento en el costo de las visas para ingresar a territorio estadounidense, ni se ha establecido a partir de cuándo se aplicarán los nuevos cambios.

Durante una reciente intervención ante los medios, el diplomático aclaró que la legislación relacionada, conocida como el “One Big Beautiful Bill”, fue firmada por el presidente Donald Trump el pasado 4 de julio fecha en la que se conmemora la independencia de Estados Unidos pero que su implementación sigue en evaluación dentro del Departamento de Estado.

“Todavía estamos viendo la implementación de esa ley en el Departamento de Estado. En el momento adecuado se ofrecerá esa información”, indicó el embajador Cabrera al ser consultado sobre los posibles aumentos.

La ley, impulsada por la administración Trump, contempla un nuevo cargo obligatorio de $250 que se sumaría al costo actual de $185 para la mayoría de las visas de no inmigrantes. No obstante, las autoridades estadounidenses no han confirmado aún si el incremento será total, parcial o cómo aplicará específicamente en países como Panamá.

También puedes leer: Estados Unidos exige perfil público en redes sociales a solicitantes de visa: ¿a quiénes aplica?

Revisión de redes sociales, bajo el argumento de seguridad nacional

Otro de los puntos que ha generado inquietud entre los solicitantes de visa es el requisito de abrir sus redes sociales a revisión por parte de las autoridades estadounidenses. Ante esto, el embajador señaló que se trata de una medida orientada a proteger la seguridad nacional.

“El presidente Trump lo ha dicho: es un tema de seguridad nacional, asegurándose de que las personas que están viniendo a nuestro país estén siendo parte de esa seguridad. Damos la bienvenida a los visitantes, pero queremos estar seguros de que quienes entren cumplan con nuestras normas”, explicó Cabrera.

Al ser cuestionado sobre si esta revisión podría estar motivada por razones ideológicas o políticas como simpatías con el expresidente Trump el embajador lo descartó categóricamente: “Esto no tiene que ver con simpatías políticas. Es una medida de seguridad nacional y tiene que ver con evaluar si una persona representa un riesgo o no.”

Expectativa y preocupación en Panamá

La posibilidad de un aumento en las tarifas ha generado incertidumbre entre los panameños, especialmente aquellos que viajan frecuentemente a Estados Unidos por motivos de turismo, estudio o trabajo. Aunque el embajador no confirmó ni negó el alza definitiva, sí dejó claro que cualquier cambio se comunicará oportunamente.

Mientras tanto, los solicitantes deben seguir cumpliendo con los requisitos establecidos y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

Hasta tanto no se emita una notificación oficial, el costo base para la solicitud de visa en Panamá se mantiene en $185.

Con información de Elizabeth González