Presidente Mulino se deslinda de revocación de visas: 'No tengo nada que ver con eso'

Ciudad de Panamá, Panamá/En la conferencia de prensa ofrecida este jueves, el presidente José Raúl Mulino abordó la reciente controversia generada por la cancelación de visas estadounidenses a panameños, entre ellos el expresidente Martín Torrijos y el excandidato presidencial Ricardo Lombana.

Mulino enfatizó que el tema de las visas corresponde exclusivamente al gobierno de Estados Unidos.

“Yo no tengo nada que ver con el tema de las visas. Por supuesto, no me alegra que a ningún panameño le apliquen esa medida, pero es una decisión estrictamente de Estados Unidos decidir quién entra o no en su territorio”, declaró el mandatario.