Emiten aviso de vigilancia por altas temperaturas y elevada sensación térmica

Durante este periodo se prevé un incremento significativo en la sensación térmica debido a la alta incidencia de radiación solar.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por sensación térmica elevada y altas temperaturas en gran parte del territorio nacional, vigente desde las 11:30 a.m. del 25 de marzo hasta las 11:59 p.m. del 29 de marzo de 2026.

De acuerdo con el informe, durante este periodo se prevé un incremento significativo en la sensación térmica debido a la alta incidencia de radiación solar sobre la superficie terrestre, combinada con factores atmosféricos como el bajo a moderado flujo de aire húmedo, escasa nubosidad y ausencia de lluvias prolongadas.

Las autoridades también señalaron que elementos de origen humano, como incendios y áreas deforestadas, contribuyen a intensificar estas condiciones, generando un ambiente seco y considerablemente cálido en diversas regiones del país.

En cuanto a las temperaturas, se estima que los valores máximos oscilarán entre los 31 °C y 36 °C, mientras que la humedad relativa del aire se mantendrá entre el 60 % y el 82 %, lo que incrementa la sensación térmica en la población.

El aviso abarca múltiples zonas, entre ellas las tierras bajas de Chiriquí, Veraguas (sur y centro), Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, la comarca Emberá, Colón, la comarca Ngäbe Buglé y áreas costeras de Bocas del Toro y Guna Yala.

El Imhpa advirtió que durante el día las condiciones podrían alcanzar niveles de riesgo que van desde “precaución” hasta “peligro”, lo que eleva la probabilidad de afectaciones a la salud como insolación, calambres, agotamiento y golpes de calor, especialmente ante la exposición prolongada al sol o la realización de actividades físicas intensas.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población tomar medidas preventivas para proteger la salud como: