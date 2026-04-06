Emiten aviso de vigilancia por radiación UV-B extrema durante los próximos días

Los niveles de riesgo oscilarán entre alto y extremo, con índices que podrían alcanzar valores de hasta 15, especialmente en regiones tanto del Caribe como del Pacífico.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia ante la presencia de índices de radiación ultravioleta tipo B en niveles extremos en gran parte del país, una condición que se mantendrá desde el 6 hasta el 9 de abril, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

De acuerdo con el informe, las condiciones atmosféricas continúan favoreciendo una alta incidencia de radiación solar sobre la superficie nacional. Como resultado, los niveles de riesgo oscilarán entre alto y extremo, con índices que podrían alcanzar valores de hasta 15, especialmente en regiones tanto del Caribe como del Pacífico.

🔗Puedes leer: Abril podría convertirse en el mes más caluroso en lo que va del año en Panamá

El organismo también advirtió que la capa de ozono presenta un adelgazamiento en la región, con concentraciones estimadas entre 240 y 250 unidades Dobson, lo que contribuye al incremento de la radiación que llega directamente a la superficie.

Las áreas bajo aviso en la vertiente del Caribe incluyen Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas Norte, Colón y Guna Yala. Mientras tanto, en el Pacífico, las provincias de Chiriquí, Veraguas Centro y Sur, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste y Panamá también registrarán niveles elevados.

El Imhpa enfatizó que incluso una exposición breve al sol en estas condiciones puede provocar irritación, ardor y quemaduras en la piel, por lo que recomienda a la población evitar la exposición directa en horas pico, utilizar protector solar, ropa adecuada y mantenerse hidratado.