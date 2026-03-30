Abril podría convertirse en el mes más caluroso en lo que va del año en Panamá

Abril podría posicionarse como el mes más caluroso del año, con registros que superarían los 35 grados Celsius.

Ciudad de Panamá/El clima en Panamá continuará marcando temperaturas extremas durante las próximas semanas. De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), abril podría posicionarse como el mes más caluroso en lo que va del año, con registros que superarían los 35 grados Celsius y elevadas sensaciones térmicas producto de la humedad.

La directora de la entidad, Luz de Calzadilla, explicó que este comportamiento responde a la posición del sol durante este periodo.

“En el mes de abril, los rayos del sol están más perpendicularmente sobre nosotros, lo que genera poca nubosidad, mayor radiación solar y altos niveles de radiación ultravioleta. Será el mes más caliente”, indicó.

El pronóstico también advierte sobre una disminución de hasta un 50% en las lluvias en zonas del Pacífico, lo que, sumado a las altas temperaturas, podría favorecer la aparición y propagación de incendios de herbazales.

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Las autoridades alertan que bastan pocos minutos de exposición directa al sol para sentir los efectos del calor, por lo que recomiendan evitar actividades al aire libre entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., periodo en el que la radiación solar es más intensa.

El médico Jorge Rodríguez también advirtió sobre el impacto del calor en las mascotas: “Se recomienda alimentarlas dos veces al día y sacarlas a pasear antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde”.

Especialistas coinciden en la importancia de mantenerse hidratado, buscar espacios frescos y con sombra, y evitar la exposición prolongada al sol. Las altas temperaturas pueden provocar:

Agotamiento

Deshidratación

Golpes de calor, especialmente en niños y adultos mayores.

Con información de Luis Mendoza