Empleos en Panamá: Mitradel publica en su portal nuevas vacantes disponibles

Esta semana, la entidad anunció nuevas vacantes laborales disponibles en diversas provincias del país, con el objetivo de conectar a buscadores de empleo con empresas que requieren talento nacional.

Mitradel impulsa reinserción laboral con nuevas oportunidades de empleo / Mitradel
Danna Durán - Periodista
02 de noviembre 2026 - 16:45

Ciudad de Pananá/Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades para los panameños, a través de su plataforma electrónica Empleos Panamá.

Todas estas vacantes están disponibles para postulación a través de la plataforma www.empleospanama.gob.pa, donde los interesados pueden registrar su hoja de vida y aplicar de manera gratuita.

Entre las posiciones ofertadas destacan cargos técnicos, administrativos y operativos, en sectores como comercio, ingeniería, mercadeo y mantenimiento. Las vacantes están distribuidas en las siguientes provincias:

CHIRIQUÍ:

  • COORDINADOR DE PROYECTO: Ingeniera/o Civil con idoneidad, conocimiento en construcción vertical y horizontal, dominio de plataformas como Microsoft Project, Trello, Monday.com, Jira, Asana o Basecamp.
  • DISEÑADOR DE OBRA PORTUARIA: Título en Ingeniería Civil, Marítima, Portuaria o carreras afines, con idoneidad profesional vigente y dominio de AutoCAD, Civil 3D y programas especializados de diseño y cálculo.

PANAMÁ OESTE:

  • ELECTRICISTA: Bachiller Industrial con especialidad en Electricidad, licencia o certificado de idoneidad como Electricista expedido por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura en Panamá.

PANAMÁ:

  • INGENIERO EN AUTOMATIZACIÓN: Licenciatura o título superior en Ingeniería Electrónica con énfasis en Automatización, Control o áreas afines.
  • CONTADOR JR: Licenciatura o estudios universitarios avanzados en Contabilidad, Finanzas o carreras afines. Manejo de hojas de cálculo (Excel) y software contable.
  • ESPECIALISTA EN COBROS: Técnico o licenciatura (o estudiante avanzado) en Contabilidad, Finanzas, Administración o carreras afines.
  • INGENIERO DE PREVENTAS: Estudios en Ingeniería en Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones o carreras a fines.
  • DESARROLLADOR/A DE CONTENIDO E-LEARNING: Licenciatura o Título Técnico Superior en Diseño Instruccional, Tecnología Educativa, Ciencias de la Educación, Comunicación o Diseño Gráfico.
  • ASESORES DE TIENDA: Bachiller completo, conocimiento en Ventas, Atención al Cliente, Facturación, Manejo de Caja y Procesos de Cobro.
  • ASESOR DE VENTAS: Bachiller completo; con Formación Técnica o Comercial, con conocimiento en Ventas presenciales; alta orientación Comercial y Servicio
  • INGENIERO CIVIL – AUDITOR: Licenciatura en Ingeniería Civil, Idoneidad profesional vigente con formación complementaria en Auditoría Interna, Sistemas de Gestión de Calidad o Gestión de Procesos.
  • CONDUCTOR: Bachiller completo, Licencia de conducir vigente y acorde con el tipo de vehículo F y conocimiento de las normas de tránsito y seguridad vial.
  • EJECUTIVO(A) CALL CENTER CORPORATIVO: Bachiller completo, Técnico o estudios Universitarios en Mercadeo, Administración, Ventas, Negocios o carreras afines.
  • ASISTENTE DE VENTAS, BOUTIQUE Y REDES: Cursando estudios universitarios, con conocimiento en Ventas, Boutiques o Retail y Sistemas de Alquiler o Inventario.
  • GENERALISTA DE RECURSOS HUMANOS: Licenciatura en Recursos Humanos, Psicología, Administración de Empresas o carreras afines.
  • ATENCIÓN AL CLIENTE: Bachiller completo, Conocimientos en la WMS, experiencia previa en puestos similares.
  • ENCARGADA DE CONTROL DE CALIDAD – PLANTA PROCESADORA: Estudios universitarios o licenciatura en Ingeniería de Alimentos, Química, Biología, Industrial o carreras afines, experiencia en campo o planta. Dominio de HACCP, BPM, POES. Manejo de trazabilidad, registros sanitarios y controles críticos.
  • ASISTENTE ADMINISTRATIVA: Formación universitaria en Administración, Banca y Finanzas o Ingeniería, dominio de herramientas de Office, Drive, entre otros.
  • CONDUCTOR REPARTIDOR: Bachiller completo, experiencia como conductor repartidor, conocimiento de rudas a nivel nacional, licencia de conducir tipo D, carné blanco y verde vigente.
  • ADMINISTRADOR DE CONDOMINIO (PH): Estudios universitarios en Administración, Contabilidad, Ingeniería, Derecho o carreras Experiencia en administración de PH, edificios, condominios.
  • ENCARGADO DE BODEGA: Título Técnico o Universitario en Ingeniería Industrial, Administración de Empresa, Logística o carreras afines o estudiante de último año. Experiencias en posiciones de supervisión o gestión de almacenes/ bodega.

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