Las empresas inmobiliarias encabezan el reglón de quejas atendidas por parte de la Acodeco

Los compradores de viviendas reportan problemas con contratos, devoluciones y garantías es por esta razón la Acodeco informa a la población de informarse antes de firmar un contrato.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que las empresas inmobiliarias encabezaron el número de quejas atendidas durante 2025, consolidándose a lo largo del año. Se tramitaron 405 reclamos relacionados con la compra de viviendas, con un monto reclamado que supera los 13.9 millones, lo que evidencia las dificultades que aún enfrentan muchos compradores en este tipo de transacciones.

Entre los principales motivos se muestran los retrasos por la falta de devolución de dinero, con un monto de 239 quejas, que representa el 2,737,149.48; la falta de información, con 42 casos por un monto de 2,420,422.21; los vicios ocultos, con 38 quejas 1,375,301.71; y el incumplimiento de contrato, con 32 reclamos que suman 3,881,434.63, así como la aparición de fallas estructurales no advertidas y el incumplimiento de cláusulas contractuales, situaciones que generan incertidumbre y pérdidas económicas.

Además, la Acodeco también atendió 28 quejas por incumplimiento de garantías 1,779,797.04; también se presentan 6 cláusulas consideradas abusivas 910,778.96, así como casos por aclaración y resolución de contrato, cobros indebidos, veracidad de la publicidad y anulación de contrato.

La Acodeco reportó reclamos individuales por causas como nota de crédito, daños y perjuicios, incumplimiento de servicio, venta engañosa y restricción de acceso, lo que evidencia la diversidad de conflictos que enfrentan los compradores de viviendas.

Las estadísticas de Acodeco reflejan las inconformidades; entre 2020 y 2025, se han presentado más de 3,100 quejas contra empresas inmobiliarias, con un monto acumulado cercano a 197 millones. Durante ese periodo, más de 2,000 casos a favor de los compradores, mediante procesos de conciliación, alcanzando montos superiores a los 137 millones, lo que representa un alivio parcial para los consumidores afectados.

Aunque muchas empresas del sector inmobiliario han implementado acciones para reducir las inconformidades de sus clientes, ya que la Acodeco reconoce que aún persisten situaciones que afectan los derechos de los consumidores, las cuales continúan siendo atendidas oportunamente, de alto valor, como la compra de una vivienda.

La Acodeco recuerda que los derechos de los consumidores han sido vulnerables, donde los consumidores pueden presentar las quejas a través de la plataforma en línea, WhatsApp o Telegram al 6330-3333, en redes sociales @AcodecoPma, o de forma presencial en la sede principal y oficinas regionales.

