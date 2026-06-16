ENA adelanta culminación de obras en el Corredor Sur

Con la culminación anticipada de estas labores, los usuarios de la autopista dejarán atrás las restricciones nocturnas implementadas durante los últimos días para facilitar el traslado y colocación de las estructuras.

Panamá/Los trabajos de traslado e instalación de vigas para el proyecto de ampliación del entronque Costa del Este-Hipódromo en el Corredor Sur culminarán esta noche, varios días antes de la fecha inicialmente prevista.

Las labores, que se desarrollan desde las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., se concentran en el área cercana al peaje de Atlapa y forman parte de las obras destinadas a mejorar la capacidad y fluidez vehicular en una de las principales arterias de la capital.

De acuerdo con información oficial de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), durante la jornada de este martes se realizará el izaje de las dos últimas vigas de un total de seis requeridas para el proyecto.

Inicialmente, las labores estaban programadas para extenderse hasta el 18 de junio, sin embargo, la empresa logró adelantar el cronograma y prevé completar los trabajos durante la madrugada de este miércoles.

La fase final de las maniobras se ejecuta en el tramo marino, específicamente en la salida hacia Costa del Este en dirección a Tocumen.

La ampliación del entronque Costa del Este-Hipódromo forma parte de los esfuerzos para mejorar la movilidad en el Corredor Sur, una vía utilizada diariamente por miles de conductores que se desplazan entre la capital y el sector este del país.

Con la culminación anticipada de estas labores, los usuarios de la autopista dejarán atrás las restricciones nocturnas implementadas durante los últimos días para facilitar el traslado y colocación de las estructuras.

Con información de Luis Mendoza.