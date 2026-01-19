Encuentran el cuerpo sin vida de una persona en Cerro Azul, Ministerio Público investiga su identidad

El cuerpo de una persona sin vida fue encontrado en el sector de Cerro Azul, donde miembros del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la Fiscalía realizan la búsqueda de un hombre desaparecido hace 11 días.

El hallazgo se dio cerca del río Caraño en las montañas de Cerro Azul.

De acuerdo con Omar Smith, director del Sinaproc, el Ministerio Público realiza las investigaciones para identificar el cuerpo encontrado en avanzado estado de descomposición.

En tanto, afirmó que la búsqueda de Luis Ortega, quien fue reportado como desaparecido el 9 de enero, luego que salió a realizar su caminata diaria y que, según sus familiares, tiene principio de Alzheimer, continuará hasta que tengan una respuesta para sus familiares.

Con Ortega se encontraba su perro, que tampoco ha vuelto a casa, ni ha sido encontrado.

Información en desarrollo