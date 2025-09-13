Fallece hijo del magistrado Cecilio Cedalise

Ciudad de Panamá/Encuentran muerto a Cristian Antonio Cedalise, de 38 años, hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Cedalise, en un apartamento en calle 66, en el corregimiento de San Francisco, en la ciudad capital.

Cristian Cedalise presentaba problemas de salud, por lo que su fallecimiento sería por causas naturales.

El Ministerio Público realizó el levantamiento del cuerpo y confirman que hasta el momento no hay señales de violencia ni de que la seguridad del apartamento haya sido alterada.