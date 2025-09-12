Fallece Dilio Arcia, fiscal general electoral

Panamá/El fiscal general electoral, Dilio Arcia, falleció este viernes, así lo confirmó este medio. Arcia, abogado y exdirigente histórico del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fue designado en el cargo por el expresidente Laurentino Cortizo, en reemplazo de Eduardo Peñaloza.

Arcia, tuvo una larga carrera en el servicio público. Antes de tomar posesión, de acuerdo con fuentes electorales, ya padecía una enfermedad.

El pasado 10 de septiembre Arcia, notificó al Ejecutivo que tomaría dos meses de vacaciones, iniciando el 3 de septiembre de 2025. En respuesta, el presidente José Raúl Mulino designó a la actual secretaria general, Ana Raquel Santamaría, como fiscal general electoral encargada, desde el 3 de septiembre hasta el 1 de noviembre.

Su llegada a la Fiscalía General Electoral (FGE) en 2019 se dio en medio de críticas y debates por su militancia partidaria. No obstante, desde ese cargo asumió la responsabilidad de vigilar la transparencia de los procesos electorales, supervisar el financiamiento político y garantizar el cumplimiento de las normas en los comicios nacionales.

El Fiscal General Electoral es el máximo representante y autoridad de la institución y es nombrado por el Órgano Ejecutivo y ratificado por la Asamblea Nacional; el período estipulado para ejercer sus funciones es de 10 años y se le ha otorgado la misma categoría, remuneración, garantías, prerrogativas y restricciones que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Corresponderá al presidente de la República, José Raúl Mulino, designar su reemplazo para terminar su periodo, le quedaban de tres años.

Los cargos que ocupó

Dilio Arcia desarrolló una carrera marcada por su militancia en el PRD. Se desempeñó como ministro de Gobierno y Justicia, viceministro y ministro de la Presidencia, así como ministro de Relaciones Exteriores encargado.

También ocupó altos cargos en instituciones clave como el Registro Público, la Caja de Ahorros, el Ministerio de Vivienda, el Banco Hipotecario Nacional, la Autoridad del Canal de Panamá y la Asamblea Nacional.

Además, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y director general de la Lotería Nacional de Beneficencia, consolidando una trayectoria marcada por su influencia en diversos ámbitos del aparato estatal.