Enseña por Panamá abre convocatoria 2026 para formar nuevos líderes educativos

La iniciativa está dirigida a docentes y jóvenes profesionales interesados en aportar a la transformación de la educación en Panamá. La convocatoria estará abierta hasta el 17 de octubre.

Ciudad de Panamá, Panamá/Enseña por Panamá abrió la convocatoria 2026 de su Programa de Liderazgo Educativo, una iniciativa dirigida a docentes y jóvenes profesionales que buscan fortalecer sus capacidades de liderazgo y contribuir a transformar la educación en el país.

El programa tiene como objetivo impulsar un movimiento de líderes capaces de generar cambios tanto dentro como fuera de las aulas, involucrando a sus comunidades y promoviendo acciones frente a los principales desafíos educativos.

Durante la formación, los participantes tendrán acceso a 350 horas certificadas por el Ministerio de Educación (Meduca), además de acompañamiento permanente de un tutor pedagógico y la posibilidad de integrarse a una comunidad de líderes a nivel nacional e internacional vinculada a la red Teach For All.

La organización destaca que el programa busca que los participantes no solo adquieran nuevos conocimientos, sino que puedan llevarlos a la práctica, desarrollar sus capacidades de liderazgo y multiplicar su impacto en sus comunidades.

Una década formando líderes

Uno de los ejemplos del impacto del programa es el de Yeraldin, egresada del Programa de Liderazgo Educativo, quien convirtió una clase de química en una experiencia con impacto dentro y fuera del aula.

Junto a sus estudiantes, recolectó aceite de cocina usado y lo comercializó para obtener recursos destinados a la compra de materiales para elaborar jabón y gel alcoholado. Los fondos también permitieron adquirir artículos de higiene para el colegio, mientras que los productos elaborados fueron llevados a los hogares de los estudiantes participantes.

De acuerdo con Enseña por Panamá, durante sus 10 años de funcionamiento, el Programa de Liderazgo Educativo ha formado a más de 150 líderes educativos y ha generado impacto en más de 30 mil estudiantes de nueve regiones educativas del país.

¿Quiénes pueden postular?

Para esta convocatoria se contemplan dos perfiles:

Docentes: Profesionales de todas las asignaturas interesados en fortalecer su liderazgo y ampliar el impacto que generan en sus estudiantes, centros educativos y comunidades.

Profesionales: personas con licenciaturas en áreas como Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, STEM, Inglés, Ciencias Sociales, Ingenierías, Comercio y Administración, que quieran poner su experiencia al servicio de la educación y desarrollar sus capacidades de liderazgo.

La convocatoria estará abierta del 13 de agosto al 17 de octubre de 2026 y los cupos son limitados.

Los interesados pueden consultar los requisitos, las características de cada perfil y completar el proceso de postulación en ensenaporpanama.com/convocatoria.

Enseña por Panamá señala que su trabajo busca contribuir a la transformación educativa mediante el desarrollo de un movimiento de líderes comprometidos con generar cambios en la educación panameña.