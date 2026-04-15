Envían ayuda humanitaria a comunidades afectadas por inundaciones en Veraguas

Autoridades coordinan distribución de asistencia a zonas de difícil acceso tras afectaciones por lluvias en Veraguas.

Santa Fé, Veraguas/Autoridades informaron que ya comenzó el traslado de ayuda humanitaria hacia comunidades afectadas por inundaciones en el distrito de Santa Fe, en la provincia de Veraguas.

La asistencia está siendo dirigida inicialmente a las comunidades con acceso terrestre, mientras se coordinan nuevas acciones para llevar suministros a zonas de difícil acceso, principalmente aquellas que solo pueden ser alcanzadas por vía marítima.

“Preliminarmente hay un informe y se hará una distribución por comunidad, esperando lo que venga durante la tarde”, indicó Eduardo Montini, coordinador de ayuda humanitaria.

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Las autoridades confirmaron que lograron ingresar a la última comunidad afectada por las inundaciones, las cuales han causado daños significativos en viviendas y en la producción agrícola de la región.

Equipos de emergencia continúan realizando evaluaciones en el área para determinar el alcance total de las afectaciones y coordinar la asistencia necesaria para los damnificados.

Con información de Ney Castillo