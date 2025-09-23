Tensión entre diputados Cedeño y Vega en cuestionamiento a gerente de la Zona Franca de Barú: 'ese es el salvavidas'

El foco del debate se mantuvo en el cruce entre Vega y Cedeño, que evidenció las diferencias sobre cómo conducir la citación y evaluar la gestión del funcionario.

Un intercambio de palabras se registró en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional durante la comparecencia del gerente de la Zona Franca de Barú, Eriberto Guerra. La sesión, que tenía como objetivo responder un cuestionario sobre el avance de proyectos en esta área especial de Chiriquí, terminó dominada por las tensiones entre los diputados Jonathan Vega y Ernesto Cedeño, presidente de la comisión.

El diputado Vega, crítico de la gestión de la zona franca, acusó a Cedeño de tirarle "un salvavidas” al funcionario citado, al considerar que suavizaba las preguntas y desviaba el debate del verdadero motivo de la citación. “Se están invirtiendo millones y el Estado recibe migajas a cambio”, reclamó el diputado, mientras pedía explicaciones sobre los 13 proyectos emblemáticos que siguen sin avanzar.

Según Vega, en 2024 se destinaron 1.2 millones de dólares a la Zona Franca de Barú, pero los ingresos apenas alcanzaron los 19 mil dólares. Además, cuestionó que en seis años solo dos nuevas empresas se hayan instalado en la zona, pese a los recursos públicos invertidos.

De las siete empresas, ojo, aclaro, cuando usted llegó había cinco, o sea que desde que usted llegó hace seis años aproximadamente solamente han llegado dos empresas más, recibiendo millones de dólares del Estado y recibiendo migajas de regreso", expresó Vega.

El gerente respondió que desde 2021 los proyectos principales, un parque logístico, un muelle multimodal y un aeropuerto internacional, no han logrado ejecutarse por “falta de voluntad política”.

Sin embargo, el foco del debate se mantuvo en el cruce entre Vega y Cedeño, que evidenció las diferencias sobre cómo conducir la citación y evaluar la gestión del funcionario.

“Yo le di la oportunidad porque soy de mente amplia”, le dijo Cedeño a Vega, explicando que le había concedido media hora para el cuestionamiento. Ante esto, su colega respondió: “Ese es el salvavidas”, a lo que Cedeño negó de inmediato, mientras Vega reafirmaba: “Sí es el salvavidas”.

Vega replicó a Cedeño que no le estaba otorgando ningún beneficio, ya que el tiempo concedido era lo que le correspondía según el Reglamento Interno. Añadió que “tengo derecho a la palabra”, pero Cedeño lo corrigió señalando: “No tiene derecho a la palabra, tiene derecho a preguntar”.

Usted no me va ahora a tirar un argumento de una hora para exterminar esta reunión, eso no se lo voy a permitir”, puntualizó Cedeño.

El episodio dejó en claro que la discusión sobre la Zona Franca de Barú no solo gira en torno a los resultados económicos, sino también a las tensiones políticas en la propia Asamblea Nacional.

Información de Meredith Serracín.