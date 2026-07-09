Escuelas de manejo proponen estandarizar cursos y fijar tarifa de hasta $300

La iniciativa busca eliminar la competencia desleal y combatir la existencia de centros que, presuntamente, emiten certificados sin impartir la capacitación requerida por la normativa.

Ciudad de Panamá/Un grupo de aproximadamente 50 escuelas de manejo presentó a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) una propuesta para estandarizar el servicio de formación de conductores, que incluye fijar un costo de hasta $300 por curso y fortalecer la supervisión del sector.

La iniciativa busca eliminar la competencia desleal y combatir la existencia de centros que, presuntamente, emiten certificados sin impartir la capacitación requerida por la normativa.

“La competencia desleal por bajos precios en los servicios en las escuelas de manejo que compromete a los nuevos conductores en su formación”, indicó Florentino Sánchez, dirigente de escuelas de manejo.

Los representantes de las escuelas sostienen que una tarifa estandarizada permitiría ofrecer una enseñanza de mayor calidad, invertir en vehículos seguros, mantenimiento, tecnología y capacitación continua para los instructores.

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Asimismo, destacaron que toda escuela de manejo debe contar con instalaciones adecuadas para impartir la formación teórica en educación vial. Durante las clases, los estudiantes reciben instrucción sobre señalización de tránsito, normas de circulación y mecánica básica, incluyendo la revisión del motor, niveles de aceite, agua, temperatura y el estado de las llantas antes de iniciar la práctica de conducción.

“Hay unos que cobran menos que otros, y entonces empiezas la competencia, y cuando hay una competencia con un servicio concesionado, lo que se hace para bajar el costo es no cumplir con ciertos requisitos o ciertos estándares, y lo que las escuelas quieren es que de aquí en adelante se establezca un costo de la inversión que la autoridad de tránsito nos pida a nosotros como mínimo para la rigurosidad”, señaló Nicolás Brea, director de la ATTT.

Según los promotores de la iniciativa, estos conocimientos buscan fomentar una cultura de responsabilidad al volante y formar conductores mejor preparados.

La propuesta también contempla un nuevo esquema de concesiones que permita a la ATTT fortalecer la supervisión y verificar que todas las escuelas cumplan con los estándares de funcionamiento y capacitación exigidos por la ley. Actualmente, las autoridades analizan el planteamiento antes de tomar una decisión.

Con información de Kayra Saldaña