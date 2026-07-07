Fotomultas, fugas y deudas de hasta $1,000: ATTT y ENA realizan nuevo operativo contra morosos en el Corredor Sur

Durante el operativo fueron detectadas morosidades de distintas cuantías, incluyendo saldos de 40, 100, 200 y hasta 450 dólares. Además, se conoció de un conductor cuya deuda superaba los 1,000 dólares.

Ciudad de Panamá/La Empresa Nacional de Autopistas (ENA), en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, realizó un nuevo operativo sorpresa en la caseta de Atlapa para detectar conductores con morosidad en el uso de los corredores.

Se trata del undécimo operativo de este tipo, cuyo objetivo es identificar a los usuarios que mantienen saldos negativos en sus cuentas de Panapass y promover la regularización de las deudas.

Lenín Flores, supervisor de Operaciones de ENA, explicó que los conductores que circulan por los corredores con un saldo negativo superior a 10 dólares reciben automáticamente una fotomulta de 10 dólares cada vez que atraviesan una caseta de peaje en esas condiciones.

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Durante la jornada participaron funcionarios de la ATTT, entre ellos el juez ejecutor y personal de las áreas de licencias e infracciones menores, quienes brindan apoyo para que los conductores puedan resolver su situación en el lugar.

Las autoridades informaron que durante el operativo fueron detectadas morosidades de distintas cuantías, incluyendo saldos de 40, 100, 200 y hasta 450 dólares. Además, se conoció de un conductor cuya deuda superaba los 1,000 dólares.

Intentos de fugas

Durante el desarrollo del operativo también se registraron intentos de evasión por parte de algunos conductores.

Al menos tres personas intentaron darse a la fuga al percatarse del punto de control, por lo que unidades motorizadas de la ATTT iniciaron su persecución.

Las autoridades reiteraron que ingresar a los corredores sin Panapass, circular sin placa o mantener un saldo negativo constituye una infracción al Reglamento de Tránsito y exhortaron a los usuarios a mantener sus cuentas al día para evitar sanciones económicas y otros procesos administrativos.

Información de Luis Jiménez

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