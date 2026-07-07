Reforzarán vigilancia ante ola de hurtos y vandalismo en planteles educativos en Chiriquí

La máxima autoridad provincial explicó que los esfuerzos institucionales están enfocados en reforzar la presencia de policías a través de una dinámica coordinada.

Chiriquí/La provincia de Chiriquí se encuentra bajo una estrategia de reforzamiento en sus niveles de seguridad debido al preocupante incremento de casos de hurtos y vandalismo reportados en diversos planteles educativos, una situación que mantiene en alerta tanto a la comunidad escolar como a las autoridades locales.

El epicentro de esta problemática se ha hecho evidente con los recientes actos de vandalismo sufridos en las infraestructuras del Instituto Profesional y Técnico (IPT) de David, donde se reportaron afectaciones que van desde destrozos en los techos y cielorrasos de las aulas de clases hasta la manipulación de unidades de aire acondicionado y la quema de mobiliario.

Ante este panorama, se informó que la provincia se mantiene a la expectativa de la entrega de nuevos equipamientos y el despliegue de personal adicional con el fin de robustecer de forma efectiva todas las acciones de vigilancia en los perímetros escolares.

En relación con las acciones, la gobernadora de la provincia de Chiriquí, Aixa Santamaría, confirmó que la administración se encuentra gestionando de primera mano la contención de estos incidentes y señaló que se están tomando todas las medidas necesarias para contrarrestar la delincuencia en los centros educativos de la región.

La máxima autoridad provincial explicó que los esfuerzos institucionales están enfocados en reforzar la presencia de los policías a través de una dinámica coordinada, detallando además que están en la espera de la incorporación de un nuevo pie de fuerza policial que les será enviado próximamente para optimizar estas labores.

Asimismo, la gobernadora enfatizó que el primer anillo de seguridad recae en las propias personas e instó a mantener el cuidado ciudadano, recalcando el gran esfuerzo que se está realizando para garantizar las mejores condiciones de seguridad para toda la población.

Por otro lado, la Dirección Regional de Educación también se ha pronunciado sobre este flagelo, manifestando que, si bien existe una responsabilidad administrativa para que los directivos de los planteles gestionen la contratación de celadores que resguarden la propiedad escolar, el problema trasciende las capacidades netamente institucionales.

De acuerdo con lo planteado por la entidad educativa, el combate al vandalismo escolar debe abordarse de forma integral, señalando que se trata de una situación crítica que requiere el involucramiento activo y la corresponsabilidad tanto de la comunidad local como de los padres de familia, quienes deben actuar como garantes del cuidado y la seguridad de las escuelas y colegios donde se forman los estudiantes de la zona.

Información de Demerio Ábrego

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