Universidad de Panamá: Organismo Electoral Universitario rechaza recurso de nulidad contra la elección del nuevo rector

Tras analizar el escrito, el OEU determinó que el recurso no describía de manera individualizada los hechos correspondientes a cada una de las causales invocadas ni explicaba cómo estos configuraban las presuntas irregularidades alegadas.

El Pleno del Organismo Electoral Universitario (OEU) de la Universidad de Panamá decidió no admitir el recurso de nulidad presentado contra la elección de rector celebrada el pasado 1 de julio, al concluir que la impugnación no cumplía con los requisitos establecidos en el Reglamento General de Elecciones Universitarias.

El recurso fue presentado por el abogado Jonathan Brown Racine, en representación del profesor Manuel Óscar Lasso Ramos.

Tras analizar el escrito, el OEU determinó que el recurso no describía de manera individualizada los hechos correspondientes a cada una de las causales invocadas ni explicaba cómo estos configuraban las presuntas irregularidades alegadas.

Además, el organismo señaló que la impugnación no cumplía con el criterio de magnitud establecido en el artículo 96 del reglamento electoral, ya que se limitaba a cuestionamientos sobre las mesas de votación de la Extensión Universitaria de Soná, sin demostrar que una eventual nulidad pudiera modificar el resultado de la elección.

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Resultado no cambiaría, concluye el OEU

La resolución indica que, al momento de evaluar el recurso, ya se habían escrutado 175 de las 200 mesas instaladas para la elección de rector.

Con ese avance del escrutinio, el candidato José Emilio Moreno acumulaba el 55.594 % de la votación ponderada, mientras que Migdalia Bustamante Villarreal registraba el 19.894 %.

El Pleno concluyó que ni siquiera adjudicando todos los votos pendientes a la candidata ubicada en el segundo lugar sería posible revertir el resultado, por lo que la elección permanecería inalterable.

Con base en estos elementos, el Organismo Electoral Universitario resolvió por unanimidad no admitir el recurso de nulidad presentado contra la elección del rector de la Universidad de Panamá.

La decisión fue adoptada durante la reunión No. 011-2026 del Pleno del OEU, celebrada el 6 de julio de 2026, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24 de 2005, el Estatuto Universitario y el Reglamento General de Elecciones Universitarias.