Mulino califica de 'imperdonable' el caso del estudiante de Capira y pide la destitución del responsable

Ciudad de Panamá, Panamá/Aunque el presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo haberse enterado del caso del estudiante de Capira hoy en la mañana, ya dio a conocer las acciones concretas que se tomarán contra los responsables de esta negligencia médica.

Este jueves detalló que solicitará al director de la Caja de Seguro Social que "reaccione con la fuerza que deba reaccionar" para que este tipo de situaciones, que calificó como "imperdonable", no se vuelva a repetir en el sistema de salud del país.

"Espero que ese joven de Capira se recupere y, a nombre del Estado panameño, le pido disculpas a su familia y a él por esta barbaridad imperdonable que cometió ese funcionario que espero que para la tarde de hoy no esté ya trabajando en esa institución de salud", enfatizó el mandatario en la conferencia matutina de este jueves 27 de marzo.

Luego de este incidente, el joven fue llevado al Hospital Nicolás Solano de La Chorrera, en donde se mantiene estable, según informó Jorge Oro, director médico de esta institución.

Sobre esta situación, Mulino dijo sumarse a las palabras del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien subrayó que el que no tiene sentido de vocación, mejor que no trabaje en el sistema. "Tras que el paciente llega enfermo, con dolores, molesto, encima que lo traten mal, no tiene ningún perdón de Dios”, expresó Boyd Galindo.

"El que no tiene vocación para atender la gente o se va o se vota. Pero no podemos someter al usuario del Seguro Social que además paga a un trato indecoroso por parte de ningún funcionario a nivel nacional. Debo decirles a las autoridades del Seguro Social que esa es una queja reiterada", añadió el mandatario.

A su juicio, no sirve de nada que se haga un esfuerzo para bajar la mora quirúrgica, el abastecimiento de medicamentos, el tratamiento de enfermedades crónicas, entre otros, si la atención al usuario sigue siendo deficiente y "grosera".

"La queja es nacional del maltrato que reciben los usuarios de los servicios médicos de salud y eso no puede ser", subrayó.

Señaló que el sistema no necesita "personal negativo" y por ello solicitará tanto a la Caja de Seguro Social como al Ministerio de Salud que actúen con "firmeza" para eliminar a quien tenga este tipo de actitudes con los usuarios.

Ellos tienen que dedicarse a atender al usuario como gente. Como quien les paga su salario, que en efecto es así. Los asegurados pagan el salario de todos esos incapaces que maltratan a la gente", remarcó.

¿Qué ocurrió con el estudiante de Capira?

El caso se dio a conocer a través de un video difundido en las redes sociales que generó una ola de indignación, en donde se denunciaba la falta de atención en una instalación de salud al estudiante Ángel Sánchez.

Se trata de un joven estudiante del Instituto Profesional y Técnico de Capira que sufrió un fuerte dolor en la cabeza y el pecho y fue trasladado a una institución de salud. Según denunció su hermano en redes sociales, nadie lo atendió, ni le dieron los primeros auxilios.

Según dijeron, la situación se dio en la Unidad Local de Atención Primaria de Salud (Ulaps) de Capira. Posteriormente, fue llevado a un centro de salud en Capira y, finalmente, al Hospital Nicolás A. Solano, donde se encuentra hospitalizado. Allí el joven llegó consciente, pero somnoliento, y se determinó que había convulsionado en la ambulancia de camino al hospital.

Muchas personas en redes sociales han manifestado su preocupación y se preguntan si con las reformas de la Caja de Seguro Social el servicio mejorará o seguirá igual.

Adriano Pérez, director regional del Ministerio de Educación, dijo que han mandado al supervisor al colegio para que investigue con detalle qué ocurrió el día de ayer con el estudiante.