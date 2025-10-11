Estudiantes de agronomía resaltan la producción artesanal en feria del CRUC

Esta feria, que se realiza desde hace cinco años en los terrenos del Centro Regional Universitario de Coclé, en Penonomé, busca motivar a más jóvenes a interesarse en las carreras agropecuarias y a involucrarse en la producción responsable de alimentos.

coclé/Durante la actividad, los estudiantes pusieron en práctica los conocimientos adquiridos mediante la exhibición de parcelas silvopastoriles y áreas de producción de tomate, ají y jengibre.

El evento también incluyó presentaciones de caballos de paso, venta de café artesanal y una variada muestra de productos artesanales y gastronomía local.

Olmedo Olmos, coordinador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, explicó que cuentan con parcelas dedicadas a diferentes cultivos y que actualmente se trabaja en la construcción de un gazebo de bambú.

Por su parte, Grideni Rodríguez, de Ingeniería Agroforestal, señaló que, en conmemoración del Día del Productor, se organiza esta feria agroindustrial con el propósito de resaltar el esfuerzo de quienes elaboran productos artesanales.

Te puede interesar: Panamá busca fortalecer su genética ganadera con apoyo tecnológico de Estados Unidos

“Esta feria busca destacar la labor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, tan necesaria para el desarrollo del país”, manifestó.

Uno de los aspectos más destacados fue la producción de café artesanal. El productor Pablo Ortega explicó su proceso y el aprovechamiento de la cáscara como abono orgánico.

Detalló que el procedimiento inicia con la recolección de las fresas rojas de café, que luego se colocan en una tina de secado durante 28 días, revolviéndose tres veces al día para garantizar un secado uniforme. La cascarilla se utiliza como abono, mientras que el café pilado se almacena en cartuchos plásticos, donde puede conservarse hasta por 10 años. A medida que se vende, se tuesta, un proceso que toma alrededor de ocho días.

Además, estudiantes de Biología expusieron sobre la importancia de conservar la flora y fauna, y de promover prácticas agrícolas sostenibles.

Esta feria, que se realiza desde hace cinco años en los terrenos del Centro Regional Universitario de Coclé, en Penonomé, busca motivar a más jóvenes a interesarse en las carreras agropecuarias y a involucrarse en la producción responsable de alimentos, contribuyendo así al fortalecimiento de la seguridad alimentaria del país.

Información de Nathali Reyes