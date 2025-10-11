Panamá busca fortalecer su genética ganadera con apoyo tecnológico de Estados Unidos

El experto señaló que, en general, el país ha desarrollado biotipos capaces de resistir el trópico, y que el siguiente paso es aplicar nuevas tecnologías para aprovechar al máximo los animales sobresalientes.

Chiriquí, David/La directora de Ganadería del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Sara Feliú, informó que realiza una gira junto a un grupo de expertos estadounidenses con el objetivo de evaluar el estado actual de la producción ganadera en Panamá y sus oportunidades de mejora.

Estamos viendo cómo se produce en Panamá en las diferentes escalas”, explicó Feliú, al detallar que la delegación ha visitado lecherías grado A en Azuero, así como instalaciones de producción de carne y genética en Chiriquí.

“Nos hemos llevado un pantallazo en general de qué se puede hacer aquí en Panamá con la genética, en dónde estamos y cuáles son las oportunidades de mejoras”, añadió la funcionaria.

Feliú manifestó que el país tiene importantes oportunidades de crecimiento en el campo genético.

Panamá ha hecho un trabajo importante a lo largo de los años con la mejora de las razas, pero esto es algo que siempre va evolucionando, cambiando. Siempre hay un progreso a nivel de la genética, siempre hay que estar buscando para estar mejorando y es parte de lo que estamos buscando”, afirmó.

Por su parte, Carlos Peña, representante para América Latina de los exportadores de genética ganadera de Estados Unidos, indicó que la genética en Chiriquí y en Azuero está retada por factores ambientales, como “el clima, la humedad, el parásito, hay muchos factores”, explicó.

Estamos viendo el tema de transferir conocimiento y tecnología que se pueden aplicar en el trópico, usando la genética americana como herramienta en el esquema de producción en Panamá”, agregó Peña.

El experto señaló que, en general, el país ha desarrollado biotipos capaces de resistir el trópico, y que el siguiente paso es aplicar nuevas tecnologías para aprovechar al máximo esos individuos sobresalientes.

Además, advirtió que el gusano barrenador y las garrapatas son los parásitos que más afectan la ganadería panameña, lo que representa un reto adicional para el sector.

La gira incluyó visitas a pequeñas, medianas y grandes fincas en diferentes regiones del país, con el objetivo de determinar las condiciones actuales de la genética ganadera panameña y establecer estrategias para fortalecer la producción a través de innovación, transferencia tecnológica y cooperación internacional.

Según el MIDA, el trabajo conjunto con especialistas extranjeros permitirá impulsar el desarrollo del sector pecuario y posicionar a Panamá como un país competitivo en la producción de carne, leche y genética adaptada al clima tropical.

Con información de Demetrio Ábrego.