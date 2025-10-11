Bocas del Toro: Incautan drogas, dinero y vehículos durante operativo en Changuinola

El operativo fue realizado en el corregimiento de Finca 6, incluyó 13 diligencias de allanamiento.

Bocas del Toro/Un golpe al microtráfico fue asestado en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, con la aprehensión de 10 personas, entre ellas cinco mujeres, durante la Operación Browx desarrollada por la Policía Nacional.

El operativo, realizado en el corregimiento de Finca 6, incluyó 13 diligencias de allanamiento y registro que permitieron desarticular una estructura dedicada a la distribución local de drogas.

Durante las acciones policiales se ubicaron presuntas sustancias ilícitas, entre ellas fragmentos sólidos y sobres con polvo blanco, además de $4,144.00 en efectivo, equipos tecnológicos, pipas de fabricación casera y un vehículo vinculado a la investigación, el cual fue retenido como parte del proceso.

Las autoridades destacaron que estas diligencias forman parte de los esfuerzos permanentes para desarticular redes de microtráfico, fortalecer la seguridad en las comunidades y mantener una presencia operativa constante en todo el país.

Los aprehendidos fueron puestos en manos del Ministerio Público.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la lucha contra el narcotráfico a nivel local y advirtió que continuará desarrollando operativos estratégicos para frenar el avance del crimen organizado en todas sus formas.