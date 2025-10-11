Certificados de incapacidad médica deberán cumplir nuevas regulaciones a partir de este sábado

Con esta nueva medida, el Ministerio de Salud busca reforzar los mecanismos de control y transparencia en la emisión de incapacidades médicas, proteger la salud pública.

A partir de este sábado 11 de agosto de 2025, entra en vigencia el Decreto Ejecutivo N.° 17 de 2025, emitido por el Ministerio de Salud (Minsa) que establece el procedimiento para la solicitud y verificación de autenticidad de los certificados médicos de incapacidad.

Esta nueva regulación tiene como objetivo garantizar la veracidad de los certificados médicos emitidos en el país y prevenir el uso indebido de incapacidades falsas o injustificadas, que en los últimos años han generado inconvenientes tanto en el ámbito laboral como administrativo.

De acuerdo con el decreto, los certificados de incapacidad deberán reflejar fielmente la atención médica brindada al paciente y deberán ser expedidos personalmente por el profesional de salud tratante, quien debe evaluar directamente al paciente en el centro médico antes de emitir el documento.

El médico certificante actúa como testigo de la salud del paciente, y su firma constituye un testimonio ante las autoridades. En caso de comprobarse que el contenido del certificado no se ajusta a la realidad, el profesional podría enfrentar sanciones administrativas, civiles o penales, según lo establecido por la ley.

Además, el Minsa, a través de la Dirección General de Salud Pública, será la entidad encargada de verificar la autenticidad de los certificados médicos de incapacidad cuando se sospeche de irregularidades o cuando una institución lo solicite formalmente.

El decreto también advierte que la expedición excesiva o sin fundamento médico adecuado de incapacidades puede generar dudas sobre la veracidad del documento y afectar la credibilidad del sistema de salud. Por ello, se promueve la evaluación presencial del paciente como requisito indispensable para otorgar este tipo de certificados.

Con esta nueva medida, el Ministerio de Salud busca reforzar los mecanismos de control y transparencia en la emisión de incapacidades médicas, proteger la salud pública y evitar abusos que afecten tanto al sistema sanitario como a las empresas y entidades del Estado.