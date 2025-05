Estudiantes en Arraiján protestan contra la Ley 462, la mina y en defensa de la soberanía

La movilización se inició en las calles internas del distrito y culminó con una concentración en el puente de Arraiján Cabecera, donde los jóvenes alzaron sus voces no solo por causas políticas y sociales, sino también por las precarias condiciones de sus escuelas.

Arraiján, Panamá Oeste/Con globos, banderas y al ritmo del tamborito, estudiantes de distintos centros educativos del distrito de Arraiján tomaron las calles este jueves en una protesta pacífica y colorida, en rechazo a la Ley 462, la minería y en defensa de la soberanía nacional.

La movilización se inició en las calles internas del distrito y culminó con una concentración en el puente de Arraiján Cabecera, donde los jóvenes alzaron sus voces no solo por causas políticas y sociales, sino también por las precarias condiciones de sus escuelas.

"No hay profesores, no queremos eso, estamos aquí peleando, los salones están mal, no hay laboratorio de química, están en juego muchas cosas", expresó un estudiante durante la marcha.

La protesta, que destacó por su tono cultural y pacífico, fue acompañada por instrumentos musicales tradicionales y coreografías improvisadas por los estudiantes, lo que la diferenció de otras manifestaciones recientes.

Los participantes no descartan nuevas acciones en los próximos días. Según señalaron, están dispuestos a continuar las protestas en las calles de Panamá Oeste, esta vez junto a sus padres y docentes, si no se atienden sus reclamos.

Durante toda la jornada, unidades de la Policía Nacional y de la Dirección de Tránsito estuvieron presentes para resguardar la seguridad y garantizar el orden público.

Con información de Yiniva Caballero.