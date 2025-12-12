Graduandos del IPT San Miguelito cierran su etapa escolar y envían mensaje a quienes piensan desertar

Los jóvenes, llenos de entusiasmo y motivación, compartieron con TVN Noticias sus reflexiones sobre el significado de culminar esta etapa y sus aspiraciones académicas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un grupo de estudiantes graduandos del IPT San Miguelito realizó este viernes su práctica previa a la ceremonia de graduación programada para el próximo 26 de diciembre, evento que marcará el cierre oficial de su ciclo escolar.

Los jóvenes, llenos de entusiasmo y motivación, compartieron con TVN Noticias sus reflexiones sobre el significado de culminar esta etapa y sus aspiraciones académicas. En el caso de los futuros bachilleres, destacaron la importancia de continuar con estudios superiores y coincidieron en que la educación representa una herramienta fundamental para alcanzar mejores oportunidades laborales.

Uno de los estudiantes expresó que espera poder graduarse y demostrarse a sí mismo y a su familia que es un logro que nace del esfuerzo, mientras que otro señaló que en Panamá, sin un buen bachiller y una buena formación, es difícil acceder a un empleo digno.

Entre los aspectos que aseguran extrañarán al dejar las aulas, mencionaron la convivencia diaria, la diversidad de personalidades en el salón de clases y el acompañamiento docente. Uno de los jóvenes agradeció en especial a los profesores que lo apoyaron en momentos difíciles, señalando que este proceso lo impulsa a seguir adelante.

Los graduandos aprovecharon la ocasión para enviar un mensaje a quienes piensan abandonar sus estudios: “Que estudien y que se preparen porque, como está la situación hoy en día en el país, no está fácil para nadie. Que estudien, que la vida es muy difícil y hay que aprovechar cada momento que tenemos”, afirmaron. Añadieron que desean ser un ejemplo para otros jóvenes y demostraron su compromiso de continuar su formación universitaria para convertirse en hombres y mujeres productivos para Panamá.

Además del IPT San Miguelito, otros centros educativos del país también han iniciado sus prácticas de grado en diversos puntos donde se desarrollarán las ceremonias de graduación.

Con información de Hellen Concepción