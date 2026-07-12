Estudiantes de Veraguas mantienen vivo el tambor folklórico rumbo al concurso nacional

Los ganadores del certamen representarán a Veraguas en el C oncurso Nacional Intercolegial de Tambor Folklórico Ricaute Villarreal, que se llevará a cabo el 17 de julio en la provincia de Panamá, donde buscarán dejar en alto el nombre de la provincia y continuar promoviendo una de las expresiones más emblemáticas del folclore panameño.

Santiago de Veraguas/Con música, talento y orgullo por las tradiciones panameñas, estudiantes de primaria, premedia y media participaron en el Concurso Regional Intercolegial de Tambor Folklórico Ricaute Villarreal 2026, celebrado en Veraguas para escoger a los representantes de la provincia en la competencia nacional.

La jornada inició con presentaciones de estudiantes de primaria, quienes interpretaron instrumentos musicales, cantaron y dieron muestra de que el folklore continúa vivo entre las nuevas generaciones.

El certamen reunió a representantes de 11 centros educativos, quienes compitieron en las categorías de primaria y secundaria. Como requisito, los participantes debían ejecutar el tambor norte, ritmo veragüense, incluyendo sus variaciones de Montijo, área cañera y Ponuga.

Cristian Mendoza, del departamento de Arte y Cultura del Ministerio de Educación (Meduca), destacó la amplia participación de estudiantes y el interés de los jóvenes por preservar las expresiones culturales del país.

"Se está integrando con gran fuerza. Hoy vemos una gran participación en la categoría infantil y en la categoría juvenil, con estudiantes de premedia y media de toda la provincia de Veraguas, con un gran talento y con ganas de resaltar nuestras costumbres y tradiciones", expresó.

Por su parte, el subdirector regional de Meduca en Veraguas, José Luis Concepción, afirmó que este tipo de actividades fortalecen la identidad nacional desde las aulas.

"Esta es una de las maneras de resaltar nuestras raíces, nuestra identidad y el orgullo de ser panameño. El tambor folklórico no solo es música y danza, es la esencia de ser panameño y ese ritmo debe inspirarnos a ser cada día mejor", señaló.

Los participantes también resaltaron la importancia del concurso como una oportunidad para demostrar sus habilidades y promover el talento local.

"Me siento feliz. A mí me enseñó a tocar tambor un amigo", comentó el estudiante Raúl Gómez.

Mientras que Saúl Díaz aseguró que la experiencia les permite representar a su provincia y fortalecer sus capacidades artísticas.

"Es algo importante porque la dirección regional nos trae acá para participar y demostrar nuestro talento. Eso es lo que se busca con estos concursos: desarrollar el talento local", manifestó.

Los ganadores del certamen representarán a Veraguas en el Concurso Nacional Intercolegial de Tambor Folklórico Ricaute Villarreal, que se llevará a cabo el 17 de julio en la provincia de Panamá, donde buscarán dejar en alto el nombre de la provincia y continuar promoviendo una de las expresiones más emblemáticas del folclore panameño.

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Con información de Ney Castillo