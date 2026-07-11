Llaman a conducir con precaución ante incremento de accidentes en Veraguas

Los organismos de emergencia exhortaron a los conductores a reducir la velocidad cuando las condiciones climáticas lo requieran, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar maniobras riesgosas, con el fin de prevenir hechos que puedan dejar víctimas o lesionados.

Santiago de Veraguas/Las autoridades de la provincia de Veraguas reiteraron el llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución ante la frecuencia con la que se están registrando accidentes de tránsito, especialmente en la carretera Panamericana, aunque también en las principales calles de las ciudades.

El jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos de Veraguas, Donys Gutiérrez, instó a los conductores a respetar las normas de tránsito y adaptar su forma de conducir a las condiciones de la vía, sobre todo con la llegada de las primeras lluvias.

"Se les hace un llamado de atención a todos los conductores para que tomen las medidas de seguridad y respeten las reglas del tránsito. Ahora que están cayendo los primeros aguaceros, las calles se ponen un poco lisas. En lugares oscuros, por favor, manejen a la defensiva para evitar este tipo de accidentes que están ocurriendo últimamente", manifestó Gutiérrez.

De acuerdo con las autoridades, los accidentes no solo están ocurriendo durante la noche, sino también en horas del día, por lo que insistieron en que la prudencia al volante debe mantenerse en todo momento.

Los organismos de emergencia exhortaron a los conductores a reducir la velocidad cuando las condiciones climáticas lo requieran, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar maniobras riesgosas, con el fin de prevenir hechos que puedan dejar víctimas o lesionados.

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Con información de Ney Castillo