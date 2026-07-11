Explosión en edificio de Condado del Rey deja un adolescente con heridas

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos de Panamá, la explosión ocurrió en un apartamento del primer piso y, de manera preliminar, estaría relacionada con una secadora.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una explosión se registró este sábado en un apartamento del PH Florencia 2, ubicado en el sector de Condado del Rey, en la ciudad de Panamá, incidente que dejó a un menor de 14 años con heridas leves.

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos de Panamá, la explosión ocurrió en un apartamento del primer piso y, de manera preliminar, estaría relacionada con una secadora.

Tras la emergencia, los bomberos atendieron la situación y confirmaron que el único lesionado fue un adolescente de 14 años, quien presentó cortaduras leves.

Las autoridades informaron que se mantienen las investigaciones para determinar las causas exactas de la explosión y establecer qué originó el incidente. Mientras tanto, no se han reportado otras personas afectadas.

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Con información de Jocelyn Mosquera