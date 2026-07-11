Dan el último adiós a Héctor Sambrano; su madre clama justicia por su muerte

Sambrano fue encontrado sin vida el pasado 3 de julio dentro de su apartamento ubicado en el sector de Carrasquilla, en la ciudad de Panamá. Las investigaciones por este caso continúan.

La Chorrera, Panamá Oeste/Familiares, amigos, vecinos y autoridades despidieron este sábado 11 de julio al representante del corregimiento de Barrio Colón, Héctor Sambrano, mientras las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Los actos iniciaron a las 10:00 a.m. con un homenaje en la Plaza 28 de Noviembre, seguido de una misa a las 2:00 p.m. en la Iglesia San Francisco de Paula.

La madre de Sambrano pidió justicia para su hijo. "Gente, quiero justicia, por favor. A una madre le quitaron a su único hijo. ¿Cómo se sentiría? No tuvieron piedad. Que haya justicia, por favor, que haya justicia. Sé que lo perdí, pero quiero justicia, justicia. Se lo suplico al Gobierno, por favor, presidente. Usted sabe que para uno lo más grande son los hijos. Mi hijo no merecía morir así. No, no puedo aceptarlo así. Hagan justicia".

"Por favor, usted no sabe el dolor de mi vida. Lo único que yo tenía me lo quitaron. Ahora me tengo que ir a trabajar tan lejos y no voy a poder estar acá, ni siquiera en sus nueve noches. Pero, por favor, ayúdenme a que encuentren a ese hombre", añadió.

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Sambrano fue encontrado sin vida el pasado 3 de julio dentro de su apartamento ubicado en el sector de Carrasquilla, en la ciudad de Panamá.

En su momento, el fiscal superior de la Sección de Homicidios, Jorge Ferguson detalló que será el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses el que determine la causa de muerte, aunque indicó que preliminarmente podría tratarse de una muerte violenta.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público realiza entrevistas a familiares y personas cercanas a la víctima, además de reconstruir su entorno y revisar las grabaciones de cámaras de videovigilancia para establecer una línea de investigación.

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Las autoridades también confirmaron que el vehículo que presuntamente pertenecía al representante, una camioneta tipo pick-up de doble cabina y color gris, fue localizado el 4 de julio en el sector de Cocobolo, distrito de San Miguelito.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad de Barrio Colón se prepara para darle el último adiós a quien describen como un servidor cercano a los residentes del corregimiento.