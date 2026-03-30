Exministro Luis Ernesto Carles renuncia al Panameñista y cuestiona el rumbo del partido

El también exdiputado expresó que existió la expectativa de una transformación dentro del colectivo, aunque esta no se concretó. “Tuve la esperanza en la posibilidad de una renovación auténtica… pero el intento fue infructuoso frente al sectarismo y el conflicto”.

Panamá/El exministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles Rudy, anunció su renuncia al Partido Panameñista mediante una carta pública en la que expone cuestionamientos sobre el rumbo de las organizaciones políticas tradicionales y su desconexión con la ciudadanía.

Por lo expresado anteriormente y producto de una previa reflexión, tomo la decisión de renunciar al Partido Panameñista, porque nada se construye desde lo estático o lo inamovible; y es que siempre será más congruente el estar del lado del bien común, de lo que crees y del deber ser”, se lee en una nota que hizo pública este lunes en su cuenta de X.

En el documento, Carles plantea que su decisión responde a principios personales. “El alma y el espíritu se alimentan de principios, de valores; y son estos los que trascienden y te hacen tomar decisiones oportunas”.

También recordó el enfoque que marcó su trayectoria en la política. “Los que me conocen saben que incursioné en política con un preclaro compromiso: el de promover derechos y una justicia social más incluyente, en consonancia a mi formación humana e ideológica”.

Sobre su gestión, indicó que su actuar estuvo guiado por valores. “Atender la misión desde la óptica del compromiso y el servicio; con transparencia y honestidad, siempre procurando concertar los entendimientos necesarios para construir paz social”.

Después de un profundo análisis y reflexión, tomé la decisión de renunciar al Partido Panameñista. pic.twitter.com/ZmMRNbtQQA — Luis Ernesto Carles (@LE_CarlesR) March 30, 2026

El exministro también hizo referencia al contexto de los partidos tradicionales. “El desgaste que invade a las organizaciones políticas tradicionales no es casual, ni es culpa de factores externos o de campañas mediáticas; muy por el contrario, es el producto de la constante desconexión con la realidad social de la gente y por no haber ejercido roles precisos en tiempos puntuales”. En ese sentido, afirmó que internamente expresó su posición en varias ocasiones. "A lo interno, hablé al respecto. Manifesté que, en esencia, se necesitaba tomar posiciones en defensa a los derechos de la gente, del bien común”.

Carles también señaló que en algún momento tuvo expectativas de cambio dentro del colectivo.

En algún momento tuve la esperanza en la posibilidad de una renovación auténtica, que fuera acompañada de los cambios necesarios para posicionar una voz con empatía social; pero el intento fue infructuoso frente al sectarismo y el conflicto”, escribió.

Pese a su salida, aseguró que mantendrá su compromiso con el país. “Mi compromiso, como ciudadano, seguirá intacto en la búsqueda de un Panamá mejor para todos; y con una posición clara frente a lo que considere no sea lo correcto”.

Pero, ¿qué sucedió? Fuentes del Partido Panameñista señalan que la elección interna para renovar la cúpula del colectivo generó fricciones. Desde entonces, indicaron que Carles se mantiene distanciado de la actual directiva del partido, liderada por el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, luego de que el candidato que apoyó, Carlos Raúl Piad, no resultara ganador.

Según versiones cercanas a su entorno político, el exministro podría estar evaluando su incorporación a Movimiento Otro Camino. En ese sentido, este medio llamó al exministro Carles para conocer su versión, nos indicó que las razones de su salida han sido claras en su nota y que él siempre ha estado activo.

En las elecciones del 5 de mayo de 2024, el Partido Panameñista atravesó uno de sus momentos más difíciles al quedar en cuarto lugar con la alianza Por un Panamá Mejor, Lo Bueno Viene, encabezada por Rómulo Roux y José Isabel Blandón.

A inicio de este año, exministro y exdiputado Melitón Arrocha, así como el exrepresentante de Don Bosco, Guillermo Bermúdez, renunciaron al partido, en medio de diferencias con la cúpula actual