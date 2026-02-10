Explota una caldera del Hospital Santo Tomás; no se reportan heridos

De acuerdo con los Bomberos de Panamá, el incidente ocurrió aproximadamente a la 1:05 p.m., momento en que se recibió el reporte de la explosión.

Ciudad de Panamá/Una fuerte explosión se registró la tarde de este martes en el área de calderas y máquinas del Hospital Santo Tomás, lo que provocó daños materiales y obligó a la evacuación preventiva del personal que laboraba en las inmediaciones, sin que se reportaran personas heridas.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que el incidente ocurrió aproximadamente a la 1:05 p.m., cuando se recibió el reporte de una explosión en esta área del centro hospitalario. De inmediato, unidades de la estación de Calidonia fueron despachadas al lugar y, al llegar, encontraron destrozos y una elevada temperatura en la zona afectada.

El coronel Ángel Delgado, director de Calamidades del Cuerpo de Bomberos, explicó que las primeras acciones se enfocaron en verificar que no hubiese personas dentro del área comprometida, al tiempo que destacó la rápida activación del plan de gestión de riesgos del hospital.

“El Hospital Santo Tomás y su equipo de gestión de riesgos activaron de inmediato su plan y lograron evacuar a todas las personas que laboraban cerca de este punto”, señaló el oficial, quien agregó que la situación fue controlada por los bomberos.

Posteriormente, se dio inicio al proceso de investigación para determinar las causas de la explosión. Según detalló Delgado, estas labores estarán a cargo del personal especializado del Cuerpo de Bomberos, liderado por el teniente Hernán Córdoba, en coordinación con el equipo de mantenimiento del hospital y la empresa responsable del servicio de estos equipos.

El coronel Delgado reiteró que no se registraron personas lesionadas tras el incidente, aunque precisó que se mantiene un conteo preventivo del personal.

En cuanto a los daños, indicó que estos son considerables y que aún se evalúa su magnitud, tomando en cuenta que las calderas son utilizadas para varias operaciones del hospital. No obstante, aseguró que se activó un plan de contingencia que permite mantener el funcionamiento normal del centro médico.

Las autoridades confirmaron que el hecho no afectó áreas de hospitalización ni de atención al público, ya que la explosión se produjo únicamente en el área de la caldera, ubicada en el edificio de estacionamientos. Mientras continúan las investigaciones, la zona se mantendrá acordonada como medida de seguridad.

Finalmente, Delgado recalcó que aún es prematuro determinar las causas del incidente y que será el personal investigador quien establezca qué originó la explosión y las medidas correctivas correspondientes.

Central de esterilización afectada

El Hospital Santo Tomás informó que, tras la explosión, activó los protocolos del equipo de Gestión de Riesgos y procedió a la evacuación preventiva del personal que se encontraba laborando en el área.

El Hospital Santo Tomás también confirma que el incidente no dejó personas heridas, registrándose únicamente daños materiales y la afectación de la central de esterilización, lo que obligará a disminuir temporalmente la programación de cirugías.

Ante esta situación, el Hospital Santo Tomás gestionará apoyo con el Hospital del Niño, la Ciudad de la Salud y el Hospital San Miguel Arcángel para la esterilización de instrumentos y equipos quirúrgicos, a fin de garantizar la continuidad de la atención médica.

Con información de Jessica Román.