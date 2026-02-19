Torrijos reacciona a medidas de restricción de Mulino a las empresas europeas: 'Hay contradicciones'

“Yo creo que hay que ser coherente en lo que se dice y lo que se hace; no puede ser que de aquí para adelante, lo que hace tres semanas valía, ahora no vale. No tiene coherencia lo que hacen”, afirmó el expresidente.

Penonomé, Coclé/El expresidente Martín Torrijos reaccionó a las recientes decisiones del Gobierno de José Raúl Mulino y advirtió una contradicción en la política oficial hacia las empresas europeas.

Por un lado, el Ejecutivo anunció que la empresa danesa Maersk operará temporalmente los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara en enero inconstitucional el contrato que desde 1997 permitía a Panama Ports Company, subsidiaria de Hutchison, administrar esas terminales.

Pero, al mismo tiempo, el Gobierno mantiene una restricción que impide que empresas europeas participen en futuras licitaciones del Estado.

El pasado 17 de febrero, el mandatario fue enfático al señalar que “mantenemos la restricción de que ninguna empresa europea pueda licitar en nuestros proyectos de aquí en adelante. Así se lo he pedido a las distintas entidades”.

La medida aplica para todos los proyectos que se desarrollen a partir de ahora y fue comunicada a las entidades encargadas de los procesos de contratación pública. La decisión se fundamenta en que Panamá continúa en la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal de la Unión Europea.

“Yo no sé cómo se compagina un anuncio con el otro”

Para Torrijos, ambos anuncios envían un mensaje contradictorio. Mientras se limita la participación de compañías europeas en proyectos estatales, una empresa de ese mismo bloque asume la administración temporal de los principales puertos del país.

“Hay contradicciones, se acaba de anunciar hace poco que Maersk, otra empresa europea, va a estar a cargo de los puertos; yo no sé cómo se compagina un anuncio con el otro”, expresó.

El exmandatario insistió en la necesidad de coherencia en las decisiones públicas. “Yo creo que hay que ser coherente en lo que se dice y lo que se hace; no puede ser que de aquí para adelante, lo que hace tres semanas valía, ahora no vale. No tiene coherencia lo que hacen”, afirmó.

La contradicción señalada por Torrijos se centra en que, mientras se abre la puerta a una empresa europea para operar infraestructuras estratégicas como los puertos, se mantiene cerrada la posibilidad de que otras compañías del mismo origen participen en licitaciones estatales.

Nuevo proyecto político

En otro tema, Torrijos adelantó que próximamente anunciará el inicio del proceso para conformar una nueva organización política. Dijo que será un proyecto nacional incluyente, que levante la esperanza y genere oportunidades frente a lo que describió como un país injusto y desigual, producto de malas decisiones y falta de voluntad política para una transformación real.

El debate sobre la política hacia empresas europeas se suma así a la discusión pública sobre coherencia institucional y relaciones internacionales en un momento clave para la economía panameña.

Con información de Nathali Reyes.