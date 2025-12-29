Extienden aviso de prevención por condiciones marítimas adversas en el Caribe panameño

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), se mantienen las condiciones de precaución en aguas del Caribe panameño, lo que representa un riesgo para bañistas, embarcaciones livianas y actividades marítimas artesanales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) extendió este lunes 29 de diciembre un aviso de prevención por condiciones marítimas adversas en el litoral Caribe, debido a la persistencia de vientos alisios ligeramente acelerados que continúan afectando la región.



El aviso estará vigente hasta las 11:59 p.m. del próximo 31 de diciembre e incluye las siguientes zonas:

Caribe Occidental (Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé y norte de Veraguas): oleajes entre 1.5 y 2.0 metros .

(Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé y norte de Veraguas): . Caribe Central (provincia de Colón, Costa Abajo y Costa Centro): oleajes entre 1.0 y 1.5 metros .

(provincia de Colón, Costa Abajo y Costa Centro): . Caribe Oriental (Colón Costa Arriba y Comarca Guna Yala): oleajes entre 1.5 y 2.5 metros, con vientos que pueden alcanzar hasta los 30 km/h.

Llamado a la prevención

Ante este panorama, el Sinaproc reiteró el llamado a extremar las medidas de precaución, sobre todo a quienes realizan actividades recreativas o de pesca en el Caribe. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de las autoridades y a mantenerse informada a través de los boletines meteorológicos oficiales.

Las autoridades informaron que se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones marítimas en coordinación con las entidades correspondientes. Para reportes o emergencias, la población puede comunicarse a los números 911 o 520-4426.