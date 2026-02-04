Extraen primeras 15 osamentas en diligencia de exhumación de víctimas de la invasión de 1989

Esta es la tercera fase de exhumaciones que realiza el Ministerio Público en el Jardín de Paz, desde el 2019, cuando se ordenó la reapertura de las investigaciones para identificar a las víctimas sepultadas en fosas comunes.

Hoy fueron extraídas las primeras 15 osamentas dentro de la diligencia de exhumación de restos de las víctimas de la Invasión de Estados Unidos a Panamá, del 20 de diciembre de 1989, que realiza el Ministerio Público en el Jardín de Paz.

Las exhumaciones, a cargo de la Fiscalía Superior de Descarga, se realizan en presencia de familiares de las víctimas, quienes esperan conocer si los restos de sus parientes se encuentran en efecto en los nichos.

Los restos encontrados son remitidos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) a la Sección de Antropología Forense para la limpieza y se realice el protocolo que se utiliza para las personas desaparecidas, y de esa manera obtener muestras del perfil genético que servirá para realizar las comparaciones con los familiares.

La fiscal Guerra ha dicho que estas exhumaciones buscan identificar a las víctimas que fueron inhumadas, ya que, dentro de los expedientes reabiertos a solicitud de los familiares, se indica la ubicación de los mismos sepultados en el Jardín de Paz, pero sin un registro por nombres.

También participan de la diligencia especialistas de la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el proceso penal (Upavit), dando atención a los familiares presentes, según informó el Ministerio Público.

Desde el año 2019, se han reabierto expedientes archivados donde no se conocía la correspondencia de los restos o de los desaparecidos de la invasión; y además de estas 15 nuevas sepultaras, ya en dos procesos anteriores se han exhumado 32 restos óseos en el Jardín de Paz y 8 en el Cementerio Nueva Esperanza en Colón.

Algunas de las muestras genéticas también han sido trasladadas a un laboratorio especializado en la República de Guatemala, donde se recibe el apoyo para identificación de los restos de las víctimas.

