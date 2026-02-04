MEF iniciará la disolución de más de 290 mil sociedades anónimas suspendidas

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció el inicio de un proceso de disolución de más de 290 mil sociedades anónimas que se mantienen suspendidas por incumplimientos legales, como parte de los esfuerzos para depurar las bases de datos del Registro Público y fortalecer la transparencia financiera del país.

De acuerdo con el MEF, el primer bloque de disoluciones incluirá a 180,833 sociedades que no han cumplido, desde hace más de 10 años, con el pago de la tasa única ni con la designación de un agente residente. Estas sociedades, en algunos casos, acumulan más de 20 años de morosidad, lo que obliga legalmente a su disolución conforme a la normativa vigente en Panamá.

La entidad explicó que este proceso se ejecutará de manera gradual y en bloques, iniciando el próximo 27 de noviembre. Posteriormente, cada mes se irá informando sobre nuevos grupos de sociedades que serán disueltas, siempre que no subsanen las irregularidades detectadas antes de las fechas establecidas.

El MEF detalló que las sociedades afectadas se encuentran suspendidas principalmente por tres razones: falta de pago de la tasa única, ausencia de agente residente y sanciones por incumplimientos como no mantener registros contables actualizados o no reportar la información de sus beneficiarios finales.

Las autoridades indicaron que la ciudadanía puede verificar el estatus de las sociedades a través del sitio web del Registro Público, donde se puede consultar si una persona jurídica está activa, vigente, suspendida o disuelta. Además, se habilitó un enlace con un listado en formato Excel que contiene las sociedades incluidas en el primer bloque, herramienta que facilitará la verificación por parte de firmas de abogados y empresas.

El MEF subrayó que muchas de estas sociedades son muy antiguas y no han actualizado su información, lo que representa un reto para el país en materia de intercambio efectivo de información, compromiso adquirido por Panamá en tratados internacionales. La falta de datos sobre beneficiarios finales dificulta el cumplimiento de estas obligaciones y afecta la reputación del país a nivel internacional.

Finalmente, la entidad reiteró que esta depuración forma parte de los lineamientos orientados a reforzar la transparencia, mejorar los mecanismos de intercambio de información y avanzar en los esfuerzos para que Panamá salga de las listas internacionales relacionadas con paraísos fiscales.

Con datos de María De Gracia