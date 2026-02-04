Lotería Fiscal se descentraliza: Se dividirá en cuatro regiones para los próximos sorteos

Antes de dar el salto a las regiones, se llevará a cabo el cuarto sorteo el 26 de febrero.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció una transformación importante en la mecánica de la Lotería Fiscal. Tras el éxito de las primeras ediciones, el programa pasará de un formato nacional único a un modelo de cuatro regiones, buscando mayor equidad y participación de los ciudadanos en todo el país.

Próximo sorteo: Fechas clave

Antes de dar el salto a las regiones, se llevará a cabo el cuarto y último sorteo de la etapa piloto bajo el formato actual. Los detalles para los participantes son:

Fecha del sorteo: 26 de febrero de 2026.

26 de febrero de 2026. Lugar: Soho Mall, Ciudad de Panamá.

Soho Mall, Ciudad de Panamá. Facturas válidas: Aquellas emitidas entre el 31 de diciembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026 .

Aquellas emitidas entre el . Cierre de recepción: El periodo para registrar o entregar facturas vence el 19 de febrero.

Nueva mecánica: El país dividido en 4 regiones

Atendiendo al clamor de la ciudadanía en el interior de la República, la subsecretaria general del MEF, Ana Amado, confirmó que, después de este cuarto sorteo, la estructura cambiará drásticamente para ofrecer mayores oportunidades de ganar.

Puedes leer: Panamá adjudica más de $200 millones en Letras del Tesoro ante fuerte demanda del mercado

"Se va a hacer un cambio en el que el país se ha dividido en cuatro regiones. Los sorteos serán más frecuentes y a nivel provincial para que los ciudadanos del interior tengan mayor representación", explicó la funcionaria.

Actualmente, la institución se encuentra afinando los decretos y resoluciones legales que darán sustento jurídico a este nuevo esquema regional.

Hacia una Lotería Fiscal 100% digital

Además de la descentralización, el MEF tiene la mirada puesta en la modernización tecnológica. El objetivo final es eliminar la burocracia y los trámites manuales que caracterizaron el inicio del proyecto piloto.

La meta es implementar una lotería electrónica y digital, permitiendo que cualquier persona pueda participar directamente desde su casa, simplificando el proceso de registro de facturas y agilizando la entrega de premios.}

Con información de María De Gracia