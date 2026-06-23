Fallece Antonín Aizpurúa, uno de los rostros destacados de Héroes Por Panamá

Su legado queda marcado en múltiples generaciones de deportistas que encontraron en su trabajo una guía, disciplina y esperanza para construir un mejor futuro a través del deporte.

Ciudad de Panamá, Panamá/El fútbol panameño está de luto tras el fallecimiento de Antonín “El Cazador” Aizpurúa, reconocido formador y promotor del deporte comunitario, quien dedicó gran parte de su vida al desarrollo del fútbol en los barrios, especialmente en El Chorrillo, de donde era oriundo.

Aizpurúa fue una figura clave en el impulso del deporte como herramienta de transformación social, trabajando durante años con niños y jóvenes a través de proyectos comunitarios y programas de formación deportiva.

Su labor fue ampliamente reconocida en distintos espacios. Recientemente, recibió un homenaje tras su destacada participación en “Héroes Por Panamá” de TVN Media, donde fue resaltada su contribución al fortalecimiento del deporte nacional.

En mayo pasado, líderes deportivos comunitarios, empresarios y representantes de la Fundación Toribia Rodríguez de Escudero también le rindieron homenaje, destacando su trayectoria y su impacto social en beneficio de la juventud panameña.

Aizpurúa fue además uno de los nominados a “Héroes Por Panamá” en 2018 por la Academia de Fútbol Román Torres.

Asimismo, fue fundador de la Fundación Casa Blanca, desde donde impulsó oportunidades para niños y jóvenes mediante la formación deportiva, el acompañamiento constante y la promoción de valores.