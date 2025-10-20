Fallece el empresario Juan Francisco Kiener, emblemática figura de la industria panameña

Ciudad de Panamá/Con profundo pesar, Productos Kiener anunció el sensible fallecimiento de Juan Francisco Kiener, líder visionario y pilar fundamental de la empresa durante décadas.

Kiener asumió en 1975 la responsabilidad de continuar el legado de su padre, fundador de Productos Kiener en 1933, convirtiendo a la compañía en un referente nacional de la industria alimentaria. Gracias a su visión estratégica, disciplina y compromiso con Panamá, logró consolidar una marca que hoy forma parte de la tradición culinaria de miles de familias panameñas.

En un comunicado oficial, la empresa expresó: “Hoy honramos su vida y su entrega, reafirmando nuestro compromiso de seguir adelante con los valores que nos heredó y que siguen siendo la esencia de nuestra empresa”.

Juan Francisco Kiener fue miembro activo del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), donde desempeñó diversos cargos directivos, incluyendo los de director, tesorero, vicepresidente y presidente en distintos períodos.

Su liderazgo también trascendió las fronteras nacionales: en 1994, formó parte de la Comisión Negociadora para la adhesión de Panamá a la Organización Mundial del Comercio (OMC), contribuyendo al posicionamiento del país en el escenario económico global.