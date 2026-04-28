La falta de agua deja de ser periférica y golpea el centro de la ciudad

Sobre cuándo podría normalizarse completamente el servicio, el funcionario del Idaan admitió que aún no hay una fecha definida.

Panamá/La crisis del agua potable en la capital parece dar un respiro momentáneo, pero lejos de resolverse, deja en evidencia un problema que ya no se limita a las periferias.

Hoy, en Santa María, corregimiento de Betania, la escena cambió de un día para otro. A diferencia de jornadas anteriores marcadas por quejas y protestas, esta vez los residentes permanecían dentro de sus casas, retomando actividades cotidianas que habían tenido que suspender. La razón fue simple: el suministro de agua se mantuvo durante todo el día.

Sin embargo, este alivio es apenas parcial. El problema persiste en el resto del corregimiento y en otras zonas del centro de la ciudad, donde vecinos continúan reportando fallas, baja presión o ausencia total del servicio.

Betania, con unos 51 mil habitantes, concentra parte de estas afectaciones. Se encuentran golpeados por esta problemática sectores como La Gloria, uno de los más elevados del área, enfrentan mayores dificultades debido a la baja presión del sistema.

También están afectadas comunidades como Villa Cáceres (edificios Tuira y Chucunaque), Villa de las Fuentes 1 y 2, El Dorado, Dos Mares, Corona Gardens, El Avance 1 y 2, y Miraflores, Club X de Betania, el área de Altos de Miramar y Los Libertadores, entre otras.

Desde el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) explican que la mejora puntual en Santa María responde a intervenciones recientes en el sistema.

El gerente metropolitano del Idaan, Isaac González, indicó que “hemos agilizado los trabajos en la estación de bombeo. En la estación de bombeo logramos sacar mayor eficiencia de la bomba que estaba instalada y esto también nos ayudó a que, a pesar de algo de presión que logró subir a través de la línea de succión, pudiéramos tener un mayor desempeño en las bombas y en el tanque de abastecimiento. Entonces esperamos que la ciudadanía tenga este control sobre lo que estamos haciendo y el seguimiento para que esto pueda ser una medida que se pueda tornar permanente en el servicio de suministro que estamos brindándoles”.

El funcionario también detalló que se ejecutan trabajos adicionales para mejorar la distribución en otros sectores.

“Tenemos cuatro interconexiones importantes que van a mejorar en Parque Lefevre, Villa Zaita, El Trébol en Panamá Este y en San Miguelito. Nos hemos puesto con las autoridades locales en coordinación y pronto vamos a ver una mejora en cada uno de estos puntos, así como lo estamos haciendo también en Betania”, explicó.

A pesar de estas acciones, el propio Idaan reconoce que se trata de un problema estructural. El crecimiento urbano, la demanda y las limitaciones del sistema han generado una presión que hoy se refleja incluso en zonas céntricas.

En áreas altas como La Gloria, el reto es mayor. La institución trabaja en un plan integral que incluye mejorar la producción desde la planta potabilizadora de Chilibre, reforzar estaciones de bombeo, ampliar interconexiones y ajustar la red de distribución.

Sobre cuándo podría normalizarse completamente el servicio, González admitió que aún no hay una fecha definida. “Eso es un plan que se está elaborando. Las estaciones de bombeo de la planta potabilizadora de Chilibre ya son un proyecto que existe. Estamos en espera de que esas bombas lleguen y que puedan ser instaladas rápidamente. Algunos otros proyectos sí hay que elaborarlos”.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa para miles de residentes que, aunque han tenido momentos de alivio, siguen sin garantías de un suministro estable.

De hecho, a escasos minutos de esta entrevista, moradores residentes de la Huerta Sandoval, en Santa Ana, denunciaron tener más de dos meses sin agua, protestando en la avenida y complicando el tráfico de esa área.

Con información de Yami Rivas.