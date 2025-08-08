Familiares de adulto mayor desaparecido hace 13 meses en Chiriquí piden que se retome la búsqueda

En su momento se encontraron pertenencias del adulto mayor, entre ellas una olla, un foco, carne, un cucharón, ropa, cinco libras de azúcar y un paraguas.

David, Chiriquí/Los familiares de Quintín Santamaría, adulto mayor de 86 años de edad, no pierden la esperanza de que aparezca.

Se encuentra desaparecido desde hace más de 13 meses, en el sector de Caldera, Boquete, en la provincia de Chiriquí.

Los familiares piden a las autoridades que reinicien las labores de búsqueda para dar con su paradero.

Benedicta González, hermana del hombre desaparecido, no se explica qué ha sucedido con su hermano, al que describe como una persona buena y trabajadora.

Explicó que en su momento se encontraron pertenencias de su hermano, entre ellas una olla, un foco, carne, un cucharón, ropa, cinco libras de azúcar y un paraguas.

Los familiares dijeron que en los primeros días se realizó la búsqueda; sin embargo, han pasado muchos meses y aún no saben nada de su paradero o información que permita aclarar qué pasó.

Puedes leer: Sospechoso colisiona tres vehículos en medio de una persecución

Con información de Demetrio Ábrego