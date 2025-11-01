Familias afectadas por el desbordamiento del río Chiriquí Viejo regresan a sus hogares en Barú

La tarde de este sábado inició el proceso de retorno de las familias afectadas por el desbordamiento del río Chiriquí Viejo y varios canales de desagüe en los sectores de Malagueto y Majagual, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la desmovilización de los damnificados se realizó luego de verificarse la baja en los niveles de agua en las comunidades afectadas y tras completarse las inspecciones de seguridad en las viviendas. La mayoría de las personas que permanecían en los albergues temporales fueron trasladadas nuevamente a sus hogares.

Una de las residentes de Majagual expresó su agradecimiento tras recibir la autorización para volver a casa. “Gracias a Dios vamos a regresar a casa. Ha sido la voluntad de Dios, y doy gracias porque las aguas bajaron y todo está bien”, señaló la mujer, visiblemente emocionada.

Otro de los afectados manifestó que, al regresar, su principal tarea será limpiar y rehabilitar sus viviendas. “Hay que dejar todo limpio para poder tener un área más segura y libre de infecciones, porque el agua deja muchas afectaciones”, comentó.

Los residentes albergados en Glorias Deportivas Baruenses y en la Escuela de Ciprés indicaron que ahora se preparan para evaluar los daños materiales y realizar los trabajos de limpieza y recuperación. Sin embargo, pidieron a las autoridades del Gobierno que no los olviden y brinden apoyo con materiales y asistencia para reconstruir lo perdido.

El Sinaproc mantiene monitoreo preventivo en las zonas cercanas al río Chiriquí Viejo, que en los últimos días experimentó crecidas por las fuertes lluvias. La institución recomendó a los habitantes mantenerse alertas ante posibles nuevas precipitaciones y seguir las medidas de prevención emitidas por las autoridades.

*Con información de Demetrio Ábrego*