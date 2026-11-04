Familias aprovechan las fiestas patrias para disfrutar de Playa La Angosta en Colón

Desde horas de la tarde, visitantes llegaron a este punto de la costa caribeña para compartir en familia, disfrutar de las actividades acuáticas y degustar diferentes platillos.

Colón/Las cálidas aguas del mar Caribe y el sol acompañaron a decenas de familias que este 4 de noviembre eligieron la playa La Angosta, en Costa Arriba de Colón, como destino para disfrutar del día libre y celebrar las fiestas patrias de una manera diferente.

Desde horas de la tarde, visitantes llegaron a este punto de la costa caribeña para compartir en familia, disfrutar de las actividades acuáticas y degustar diferentes platillos característicos de la gastronomía de la región.

Algunos de los presentes señalaron que aprovechar estos días para reunirse con sus seres queridos y conocer los atractivos del país también es una forma de hacer patria.

“Venimos a disfrutar de Colón, vinimos desde Arraiján y estamos contentos de estar en familia”, expresó uno de los visitantes.

Entre el ambiente de recreación y descanso, los visitantes también destacaron la importancia de mantener vivo el significado de las celebraciones patrias durante el mes de noviembre, honrando las tradiciones y compartiendo en familia.

Con información de Néstor Delgado